竹市228追思音樂會 邱臣遠：期許未來減少社會撕裂對立

今天是228和平紀念日，新竹市政府下午在二二八紀念公園舉辦追思音樂會，多名受難者家屬參與，眾人在音樂聲中獻花追思。代理市長邱臣遠代表市府向受難者家屬表達最誠摯慰問之意，也期許社會用愛和寬恕，走出悲情、撫平傷痛，期許未來減少社會的撕裂對立，攜手促進族群間的共榮及社會文化的健全發展。

今天新竹市追思音樂會上，參與追思的受難者及家屬包含楊金土、張文淵、楊雄鎮、陳渙亭、楊田郎等人。民眾黨前主席柯文哲前年與去年都陪著身為受難者家屬的父親柯承發參與新竹市追思音樂會，但高齡94歲的柯承發日前病逝，再也無法參與追思，柯文哲也因案羈押當中。

代理市長邱臣遠下午出席活動逐一向受難家屬握手致意，並於下午2時28分一同為受難者默哀，以純白的百合花朵向受難者表達追思之意，共同祈願台灣未來充滿包容、和諧與尊重，活動場面隆重肅穆。

市府民政處也安排弦樂團現場演出曲目演出「巴哈G弦之歌」、「望春風」、「感恩的心」曲目，並播放和平鐘聲，盼透過音樂這一無國界的語言，深切感受歷史的重量，並在音符中找到治癒的力量，撫慰受難者及其家屬傷痛。

邱臣遠致詞表示，今天是二二八事件發生的第78周年，此事件深刻地影響社會與每個家庭，不僅要反思歷史，更要思考如何讓和平與和解的理念在每個角落生根發芽，無論是在歷史的紛爭中，還是在現今的社會中，和平的追求始終是各界不變的目標。

邱臣遠也說，每一個人的心中，都應有對和平的渴望，對社會和諧的期盼，期許未來減少社會的撕裂對立，全民團結一致共同以柔性傳遞和平理念，撫平歷史傷痛、促進族群和諧融合與互相尊重，創造共榮和平民主的社會。

另，鄰近新竹市二二八紀念公園的旭橋（成功橋）已被國家正式定位為「不義遺址」，市議員劉康彥去年曾和新竹地方文史工作者王昱登開記者會，希望市府能在橋旁設立解說牌，讓社會各界能一起正視二二八事件過程中，不幸發生在新竹市的流血衝突「旭橋事件」。