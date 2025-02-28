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駐澳洲代表：台灣符合CPTPP標準 籲各界支持入會

中央社／ 雪梨28日專電

駐澳州代表徐佑典今天與澳洲聯邦參議員史卡（Paul Scarr）對談，呼籲澳洲今年做為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，支持台灣加入CPTPP。

徐佑典今出席於昆士蘭（Queensland）州議會舉行的「台澳關係論壇：澳洲參議院2024年8月緊急動議後的台澳關係走向」指出，台灣為符合CPTPP高標準的各申請國中，經濟規模最大且具完整科技產業鏈，也是最具申請資格的國家。他呼籲澳洲公正、客觀、有彈性處理台灣的申請案，並持續支持台灣深化與區域的經濟整合。

徐佑典另感謝澳洲政府多次公開重申台海和平穩定的重要性，並期待澳洲大選後，持續與澳洲政府、國會等各界友人互動交流。

史卡表示，澳洲參議院2024年8月一致通過緊急動議，指出聯合國第2758號決議並未主張中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣未來的地位。澳洲外交貿易部今年初也發佈聲明，澄清中國的錯誤論述，指出澳洲的「一中政策」與中國的「一中原則」不同，澳洲願持續在經貿、科技等領域深化與台灣關係。

會議另邀請「澳洲工商委員會」副主席羅文凱（Rowan Callick）、塔斯馬尼亞大學教授韓馬克（Mark Harrison）、麥覺理大學教授郭美芬等台澳學者發表專題演講，強調聯大第2758決議並未決定台灣地位，並討論台澳關係未來交流方向。

「台澳關係論壇」由澳台文化基金會（ATCF）主辦，其由僑務委員羅富齡擔任董事長。今天的活動共有昆州副議長、布里斯本市議員、日本、菲律賓、葡萄牙等友好國家領事人員、澳洲學者、僑界等逾百人出席。

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