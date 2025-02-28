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尊重各種聲音...台北228追思活動 馬英九、蔣萬安遭嗆

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市政府今天下午在228和平公園內舉辦「光影彼端」228事件78周年紀念會，前總統馬英九（中）出席並向受難者家屬致意。記者潘俊宏／攝影
台北市政府今天下午在228和平公園內舉辦「光影彼端」228事件78周年紀念會，前總統馬英九（中）出席並向受難者家屬致意。記者潘俊宏／攝影

今天是228事件78周年，台北市政府下午在228和平公園內舉辦「光影彼端」228事件78周年紀念會，前總統馬英九、台北市長蔣萬安都出席向受難者家屬致意，一位坐在貴賓席上自稱是受難者家屬的人突然大喊「為何這樣場合加害者後代可出席」而引起關注，蔣萬安會後受訪表示，台灣是多元包容與尊重的社會，他尊重各種聲音，同時也以台北市長的身分向228受難者及家屬道歉。

台北市政府依往例以鳴鐘、默哀、獻花等追思方式向受難者致意，希望以莊嚴肅穆的儀式主軸，邀請遺族家屬一起參與追思，在和平與尊重的氛圍中藉由集體追思凝聚社會情感，共譜彼此和解的精神，蔣萬安承諾，市府會持續推動人權教育、持續整理並公開市府掌握的相關史料、讓歷史能完整地傳承。

馬英九致詞表示，他特別穿著由受難家屬親手縫製的毛衣出席紀念活動，代表他一直與受難者家屬有保持聯繫、互動，並且已經26年連續參加228紀念活動，強調歷史不能被遺忘，面對歷史不幸事件要就事論事且是非分明，面對228時要化仇恨為友愛，以慈悲與謙卑的態度，相互包容、體諒。

228公園外有公投護台灣聯盟、台灣國等民間團體及聲援民眾在公園外聚集，並舉出「面對台灣歷史真相、二二八大屠殺、走出黑暗邁向光明」旗幟，及穿上「撫慰亡靈冤魂、拆除兩蔣銅像」的自製白色背心在場宣達理念。

台北市政府今天下午在228和平公園內舉辦「光影彼端」228事件78周年紀念會，警方以人牆隔開台灣國等民團成員。記者潘俊宏／攝影
台北市政府今天下午在228和平公園內舉辦「光影彼端」228事件78周年紀念會，警方以人牆隔開台灣國等民團成員。記者潘俊宏／攝影
台北市政府今天下午在228和平公園內舉辦「光影彼端」台北市228事件78周年紀念會，台北市長蔣萬安（左）親自發放百合花給到場的受難者家屬。記者潘俊宏／攝影
台北市政府今天下午在228和平公園內舉辦「光影彼端」台北市228事件78周年紀念會，台北市長蔣萬安（左）親自發放百合花給到場的受難者家屬。記者潘俊宏／攝影
台北市政府今天下午在228和平公園內舉辦「光影彼端」台北市228事件78周年紀念會，一位受難者家屬坐著輪椅前來獻花，不禁悲從中來一度哽咽呼喊親人。記者潘俊宏／攝影
台北市政府今天下午在228和平公園內舉辦「光影彼端」台北市228事件78周年紀念會，一位受難者家屬坐著輪椅前來獻花，不禁悲從中來一度哽咽呼喊親人。記者潘俊宏／攝影
台北市政府今天下午在228和平公園內舉辦「光影彼端」228事件78周年紀念會，前總統馬英九（左四）、台北市長蔣萬安（右一）出席並向受難者家屬致意。記者潘俊宏／攝影
台北市政府今天下午在228和平公園內舉辦「光影彼端」228事件78周年紀念會，前總統馬英九（左四）、台北市長蔣萬安（右一）出席並向受難者家屬致意。記者潘俊宏／攝影
台北市政府今天下午在228和平公園內舉辦「光影彼端」台北市228事件78周年紀念會，一位自稱228事件受害者家屬的貴賓在貴賓席大喊「為何這樣場合加害者後代可出席」等話而引發騷動。記者潘俊宏／攝影
台北市政府今天下午在228和平公園內舉辦「光影彼端」台北市228事件78周年紀念會，一位自稱228事件受害者家屬的貴賓在貴賓席大喊「為何這樣場合加害者後代可出席」等話而引發騷動。記者潘俊宏／攝影
台北市政府今天下午在228和平公園內舉辦「光影彼端」台北市228事件78周年紀念會，不少受難者家屬前來獻花默哀。記者潘俊宏／攝影
台北市政府今天下午在228和平公園內舉辦「光影彼端」台北市228事件78周年紀念會，不少受難者家屬前來獻花默哀。記者潘俊宏／攝影

受難者 馬英九

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