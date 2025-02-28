二二八事件78周年 張善政：珍惜得來不易的族群融合

二二八事件78周年，桃園市長張善政今赴蘆竹參加追思紀念活動，對事件造成國家族群裂痕深感遺憾，也盼國人記取歷史教訓，珍惜得來不易的族群融合。

桃園市政府今天下午在蘆竹區二二八紀念公園舉辦紀念追思儀式，活動以「感懷歷史、共築同行」為主題，現場設立受難者名單，簡述遭遇事蹟，整排白花也代表後人對逝者的思念。

受難者家屬劉朝恩的父親劉萬山，因投入農民權益運動，恐立場遭打壓選擇逃亡，後來被捕，1952年底遭槍決，劉母邱秀無力撫養8名子女，含淚送養3名年幼女兒，剩下的孩子則是自小務農、製茶維生；劉朝恩今年80歲，回想父親及家族苦難仍止不住淚水，盼透過追思讓事件不被遺忘。

張善政表示，228事件對國家與族群造成深刻裂痕，令人遺憾，歷史傷痕也提醒國人謹記教訓，珍惜得來不易的族群融合。桃園擁有閩南、客家、原住民、新住民及國軍遷台的第二代族群，形同一家人，盼發揮族群融合典範精神，團結因應國際挑戰，也讓社會更加穩定和諧。