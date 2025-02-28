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賴清德二二八談話內容強硬 國民黨：民進黨應放下政治算計
今天是二二八事件78周年，賴清德總統在中樞紀念儀式上發表的談內容，較前總統蔡英文強硬，更直接以「獨裁者」形容已故總統蔣介石。國民黨表示，總統的工作是團結國人，讓社會能穿越傷痛，而非持續挑起對立，呼籲民進黨應放下政治算計。
國民黨表示，總統的工作是團結國人，讓朝野團結、和諧，讓社會能穿越傷痛、促進社會融合，而非持續挑起對立、創造仇恨、撕裂社會。面對歷史的傷痛，國民黨選擇深刻反省過去，也勇於承擔責任。
國民黨呼籲，執政的民進黨也應該放下政治算計，誠實面對歷史，傾聽人民聲音。國民黨也強調，歷史的記憶應該帶來反思與團結，而不是仇恨與對立，社會已經承受太多撕裂，現在是時候一起療傷，一起向前。
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