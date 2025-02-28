控陸委會要公務員具結未設籍大陸 藍委：審預算必檢討

國民黨立委翁曉玲今下午控，陸委會違法濫權要求公教人員簽名具結。她也點名銓敘部、教育部做麻煩事，造成機關人員負擔，「這三個機關看來是經費太多，尚有餘力作這些蠢事，年底審預算時，定要好好檢討這幾個機關，看看他們是做了那些正經事。」

翁曉玲說，陸委會沒能力調查台灣人領取大陸居住證和身份證的人數，竟下令要求公教人員簽名具結未在大陸地區設戶籍、領護照、居住證、定居證或身份證，還恐嚇如有不實，要負法律責任。

翁曉玲質疑，陸委會有何權力要求公教人員具結嗎？是依據哪項法律規定？公教人員若未簽名具結，會有什麼法律責任？會被處罰、減薪、降級、解聘嗎？請陸委會、銓敘部、教育部出來說清楚。

翁曉玲表示，民進黨政府對付不了大陸，就只會槍口對內，使出違法濫權爛招，處處限制自己人，從禁團令、查大陸戶口、禁大陸學歷 ，到這次要公教人員具結 ，下次是要來查全民的戶口、財產、友人、血統等，要大家簽名具結效忠台灣、別無二心嗎？

翁曉玲批，民進黨假抗中保台之名，行打擊異己之實，大搞專制獨裁，只要不是民進黨的信徒，就一律打成叛徒。

翁曉玲說，「陸委會、銓敘部、教育部若有本事，就自己去查違法人士，抓到就處罰，不要盡搞一堆無意義的麻煩事，不僅增加機關學校行政人員的負擔，也讓公教人員心裡不爽。」

翁曉玲表示，「這三個機關看來是經費太多，尚有餘力作這些蠢事，年底審預算時，定要好好檢討這幾個機關，看看他們是做了那些正經事。」