穿受難家屬贈毛衣紀念228 馬英九：面對不幸歷史要就事論事

今天是二二八事件78周年紀念日，儘管天氣回溫，前總統馬英九特地穿著由受難家屬親手縫製的毛衣，出席台北市的紀念會。馬英九致詞時表示，面對不幸歷史事件，要就事論事，是非分明；面對二二八時，必須化仇恨為友愛、以慈悲與謙卑的態度，相互包容、體諒。

馬英九表示，今天他來參加二二八事件78周年紀念會，是他第26次參加，謹以肅穆的心情，與各位一同追思這一件令國人傷痛的不幸歷史事件。

馬英九很遺憾向現場在座報告，二二八受難者徐征先生的女公子徐光，去年11月不幸因心臟病過世。馬英九說，徐光是他多年老友，過去常在在二二八追思活動中碰面，他也曾去淡水探望徐光。

馬英九指出，徐光是二二八家屬中，少數的外省人。徐光的父親徐征是北平人，當時受聘來台教授本地學生學會說標準國語，而徐征也不幸也在二二八事件中遇難。幾年前徐光還特別親手織打一件淺藍色的毛背心給他穿，要他注意保暖，他今天特別穿來，因為這件毛背心象徵二二八親屬跟他之間的深厚友情。看到這件衣服，就想到徐光的一切，讓他感到溫暖、懷念難忘。

馬英九提及，徐光近年好幾次在他生日當天，都會從淡水到他內湖的辦公室看他，讓他很感動。他也一直很珍惜跟徐光個人的友誼，與二二八家屬全體之間的情誼。

馬英九指出，二二八事件是台灣近代歷史上最令人傷痛的一頁，許多家庭因而破碎，許多家人朋友因此分散流離，例如1947年4月，花蓮縣鳳林鎮曾擔任制憲國代的張七郎，與其三位公子，張宗仁、張果仁、張依仁三位醫師遭到國軍逮捕，除了張依仁醫師因為身懷軍醫證被關了三個多月後釋放以外，其餘二人都遭到酷刑之後槍斃，這是二二八事件中中遭遇最悲慘的一家，可說是慘絕人寰。

馬英九說，當時他尚未出生，但後來當他閱讀二二八事件的歷史，深刻感受到這個不幸事件一定要徹底平反，不然台灣社會不會安定。因此，44年前的1981年，他從美國哈佛大學博士班畢業，並在紐約市短期就業後就回國服務，獲聘到總統府擔任第一局副局長，他跟他的頂頭上司劉垕見面當天的第一句話就是：「二二八事件一定要儘快平反，否則台灣社會不會安定。」往後幾十年，他一直朝這個方向努力，也看到一些具體成果。

馬英九認為，「面對不幸歷史事件，要就事論事，是非分明；面對因此受難家屬，要將心比心，療傷止痛」，這是他從處理二二八事件中學到的寶貴教訓。面對二二八時，必須化仇恨為友愛、以慈悲與謙卑的態度，相互包容、體諒，攜手推動台灣的「自由、民主、人權、法治」。他相信在場各位跟他一樣有同感，也一定看見過去這些年一直認真在這樣做。

馬英九說，他擔任公職期間，陸續參與二二八事件相關案件的審查，在傾聽家屬心聲的過程中，他深刻體會到，失去至愛家人的那種傷痛、煎熬與悲憤，不是單靠政府認錯、道歉、賠償、恢復名譽、與成立基金會、建立紀念碑、紀念館，就能夠完全化解的，政府一定要做更多的努力才夠抒解二二八家屬的哀痛。

馬英九提到，2016年的今天，他最後一次以中華民國總統的身分，參加官方舉辦的紀念二二八活動。但爾後的每一年，他仍然與家屬們維持頻繁的互動，他相當珍惜這段緣份，也希望可以提醒國人，歷史的錯誤或許可以原諒，但歷史的教訓絕對不能遺忘，這是他對於二二八事件不變的理念，40餘年來始終一致。

最後，馬英九引用二二八和平紀念公園紀念碑上的一句碑文來與大家共勉，他說，「自今而後，無分你我，凝為一體，互助以愛，相待以誠，化仇恨於無形，肇和平於永遠。天佑寶島，萬古長青」。他也此祝福中華民國「風調雨順天災少，國泰民安出口多，兩岸和平交流旺」。