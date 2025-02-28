蔣萬安：二二八紀念館重新開館 公開最新解密情治檔案

台北市長蔣萬安今天出席台北二二八紀念館舉辦的二二八事件78周年追思會。他致詞說，擔任市長以來，承蒙許多二二八家屬的提點。他承諾市府持續推動人權教育，並公開市府掌握到的相關史料，也將修復後的二二八紀念館重新開館，並新增最新解密情治檔案、家屬捐贈文物，以不收門票方式，讓參訪者更認識歷史。

蔣萬安致詞表示，今天以台北市長身份來到二二八紀念活動，心情依舊是肅穆與誠懇，歷史的傷痛未曾過去，有責任要不斷反思與銘記，去年底失去一位重要老朋友徐光老師，徐光一生致力還原二二八真相，推動社會對話與族群和解。至今記得去年的今天，徐光老師說，永遠不會忘記對於二二八事件，是痛、是恨，不過有愛才有和平，有和平才有一切自由。

蔣萬安說，徐光老師和無數受難者家屬秉持愛與和平信念、努力不懈，讓二二八記憶得以被保存，讓更多人理解這段歷史重量，今天緬懷不只是向徐光致敬，對於78年前二二八事件苦難追思，找尋和解與團結的可能。二二八雖然已記載入史冊、讓每個孩子從小銘記，但仍要持續透過不同的方式，讓今天對於新世代的意義不只是一個「國定假日」。

蔣萬安說，他也向北市二二八協會理事長黃秀婉長致敬。黃理事長的先祖王添灯，曾為和平處理二二八事件，推進民主改革而穿梭奔走，但無情的政治陰霾，卻讓王添灯先生沉冤莫白，喪失生命。這不僅讓黃理事長家族失去一位可敬的親人，更是國家的重大損失。將心比心，身邊發生這樣的悲劇，誰能輕易放下？

蔣萬安說，這些年跟黃理事長接觸的經驗，卻是無比的溫暖，黃理事長當然沒有忘卻先祖的遭遇，但卻扛起先祖愛這塊土地的熱誠，希望社會理解二二八真相，以及，愛與和平的真諦。

蔣萬安強調，擔任市長以來，承蒙許多二二八家屬的提點，而黃秀婉溫暖的堅毅，也更讓他深自省思、並理解身上背負的責任與使命。連續三年的二二八追思紀念會與音樂會，感謝台灣的善良，也看到台灣的力量。

蔣萬安說，這幾年持續研讀二二八事件的著作，最近讀到蔣理容老師的「秋霞的一千零一夜」，從媳婦也就是蔣老師母親視角，述說了大時代的悲劇，是如何造成家族、幾個世代難以走出的陰霾。

尤其，當他看到事件過後，政府邀請蔣渭川先生再度出任公職時，其家族的恐懼，真的令人難過。但他也要感謝蔣理容老師，透過小歷史的書寫，註解了在大歷史敘事中不容易感受到、卻又無比真實的傷痛。

蔣萬安強調，他再次承諾，市府會持續推動人權教育、持續整理並公開市府掌握的相關史料、讓歷史能完整地傳承。他一上任，就要求文化局投入二二八紀念館的修復，經歷為期兩年「閉館不休館」，今天敲響和平鐘，正式宣布台北二二八紀念館重新開館。

蔣萬安說，不只修復紀念館原身、也就是二二八事件現場之一的「台北放送局」建築形貌，同時，新的常設展也將展出最新解密的情治檔案、家屬捐贈文物，而且未來不再收取門票，讓更多國內、外參訪者能夠免費入館，讓更多人了解歷史。

另外，蔣萬安也感謝，「濟州四三 平和財團」的理事長金鍾旻一行應邀來訪，昨天與二二八紀念館簽訂人權交流的MOU後，也全程參與了昨晚的音樂會與今天的紀念儀式。也感謝釜山民主抗爭紀念事業會以及光州5.18紀念財團的夥伴一同蒞臨，相信藉由彼此交流，能深化彼此對歷史、對人權的省思。

蔣萬安說，已經擔任市長兩年多，他深深感受到台北是個溫暖的城市，承載很多歷史的重量，堅信民主、開放與多元的價值，他也認為重視並且正視歷史過往、促進對事實完整理解，才能推動社會進步。

蔣萬安說，身為台北市長，再次為當年的二二八事件，向所有受難者與家屬表達最深的歉意。他深信，歷史雖然沉重、道路不免風雨，但光影彼端一定是希望之路。祝福在座貴賓平安順心，天佑台灣，天佑中華民國。