舊金山駐處新館舍啟用 俞大㵢：展深化台美關係決心

駐舊金山辦事處今天舉辦新館舍啟用典禮，駐美代表俞大㵢夫婦蒞臨。俞大㵢表示，購置新館舍不僅體現政府對僑胞的重視，也展現台灣強化與美國和美國民眾關係的決心，「我們在這邊長長久久扎根」，台美關係堅若磐石。

俞大㵢表示，台美關係堅若磐石仰賴僑胞的辛勤耕耘、以及對美國社區的熱忱貢獻；平時在華府與加州的國會議員接觸，議員們總會提到台灣社群的貢獻和僑界的支持，而這份力量也轉化成美國國會對台灣強而有力的支持，體現於多項友台決議案。

駐舊金山辦事處今天舉辦新館舍啟用典禮，僑委會副委員長阮昭雄和僑胞出席慶賀，當地政要包括舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio）、舊金山市府律師邱信福等人也一同共襄盛舉。俞大㵢及夫人羅美珍特地從華府前來參加開幕儀式。

俞大㵢強調，購置新大樓不僅代表政府對加州、及駐處轄區包括內華達州、猶他州等地僑胞的重視，也展現政府致力促進台美關係，長久在這裡立足扎根的決心。

美國總統川普（Donald Trump）上個月就任，對台立場受到關注，俞大㵢在典禮開始前表示，川普政府期望與其他國家以平等、互惠方式進行外交，川普政府雖對台灣有些想法，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）近期受訪多次表示對台承諾堅定不移。

俞大㵢指出，駐美代表處持續向美方傳達，在安全、經貿、科技發展方面，台灣是關鍵的夥伴，台灣也展現出自我防衛的決心，在這個基礎上，台美關係和前景樂觀。

美國國務院日前更新官網的美台關係現況，刪除美國長年來的立場「不支持台獨」。俞大㵢對此表示，美國對台灣和印太地區政策並沒有改變，美國與世界上許多國家，包括歐洲國家、日本、韓國，都反對片面改變台海現狀。

駐舊金山辦事處去年10月喬遷至位於舊金山市第4街的新大樓，是台灣在美國第4自有的外交館舍，全棟7層樓，斥資近5300萬美元（約新台幣17.4億元）購入，裝修費用約1900萬美元。因原本位於唐人街的舊館舍租金年年調漲，1年租金超過130萬美元。

駐舊金山辦事處長賴銘琪致詞表示，駐舊金山辦事處同仁共同努力，讓購置新大樓的重要任務得以實現。購置新大樓也是他在舊金山4年多時間裡，最重要的任務之一。

邱信福代表舊金山市政府致意，感謝台灣在舊金山扎根，共同促進城市發展，新館舍落成代表台灣社群立足於此，並持續在美國社會共同努力、取得成功。