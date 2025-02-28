宜花紀念二二八…百歲受難者敲和平鐘 林義雄連兩年缺席

今天是二二八紀念日，宜蘭、花蓮舉辦多場紀念活動，花蓮唯一還在世的受難者百歲人瑞廖丙盛出席，敲響和平鐘；慈林基金會在宜蘭林家墓園舉行追思會，民進黨前主席林義雄因行走不便未到場，家屬與上百位民眾默禱、獻花哀悼。

45年前發生的林宅血案，林義雄母親妹、雙胞胎女兒林亮均慘遭殺害，9歲長女也受重傷，但至今未破案。賴清德總統今天出席中樞紀念儀式時，也代表政府向林家道歉。

慈林基金會今天在宜蘭頭城的林家墓園舉行追思紀念活動，高齡84歲的林義雄因行動不便，連續兩年缺席，他的妻子方素敏等家人都到場，行政院政務委員陳金德等人前往獻唱、獻花哀悼。宜蘭縣政府在宜蘭運動公園二二八紀念物前舉辦追思活動。

花蓮縣二二八關懷協會今天在和平公園舉辦紀念儀式及追思音樂會，全縣唯一還在世的受難者、百歲的廖丙盛到場，與縣長徐榛蔚等人共同敲響和平鐘，縣議員魏嘉賢、花蓮市長魏嘉彥也是受難者家屬，今天共同出席追思。

台灣基督長老教會鳳林教會也在花蓮鳳林山下的太古巢農園舉辦紀念音樂會，除了回顧並致敬這段歷史的傷痕，也連手你說說工作室主辦的「單車走讀」活動，深入了解228事件的歷史背景與人文故事，並邀請受難者張七郎醫師的家屬陳惠操導覽，走訪歷史遺跡，追溯張七郎醫師家族的貢獻。