戴台灣百合胸章紀念228 林佳龍：銘記歷史堅守自由

今天是228事件78週年，外交部長林佳龍表示，228事件不只是台灣歷史上的傷痕，更是人民對抗威權的重要記憶，他也配戴台灣百合胸章表達紀念，盼大家「銘記歷史，堅守自由」。

林佳龍今天在臉書發文指出，響應北美洲台灣婦女會（NATWA）發起的「佩戴228台灣百合」活動，他在胸前佩戴台灣百合胸章表達紀念，

林佳龍說，「從噤聲到發聲，從壓迫到自由」，台灣人民用時間與勇氣走過一條漫長而艱辛的道路。每年的228不僅紀念受難者，更透過反覆思考與詮釋這段歷史，讓民主、自由與人權的價值代代相傳。

林佳龍提到，過去政府曾對228的歷史視而不見，直到台灣艱辛走過民主化與政黨輪替過程，轉型正義工作才逐步推動，透過教育、研究與國際交流，讓228的歷史意義與自由人權精神得以廣為傳播，成為全球對抗極權的重要教材。

林佳龍指出，面對過去的黑暗，台灣人選擇記憶、反省、學習，使台灣真正成為民主的國家，「人民的聲音不再只是選票，而是政府決策的核心」。

林佳龍表示，他在擔任台中市長期間，出版多本文史專書、推動轉型正義，並建立二七部隊紀念碑，確保這段歷史不被遺忘。

林佳龍表示，走過78年，極權的威脅仍未遠離，今日台灣仍面臨來自中國的軍事挑釁與滲透威脅，中共政權試圖以各種手段削弱台灣民主；紀念228，不只是銘記歷史的苦難，更是提醒世人：台灣是台灣人的台灣，無分族群團結對抗極權威脅，堅定捍衛自由的精神，始終不變。

「唯有銘記，才能避免悲劇重演；唯有團結，才能守護得來不易的民主」，林佳龍說，讓記憶傳承正義，以行動捍衛自由，在深化台灣民主與人權的道路上繼續前行。