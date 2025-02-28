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二二八紀念日屏縣府舉辦音樂會 9旬受難家屬年年參與

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府今日舉辦「228紀念音樂會」，縣長周春米（右）慰問受難者家屬張林淑汝。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今日舉辦「228紀念音樂會」，縣長周春米（右）慰問受難者家屬張林淑汝。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府今日舉辦「228紀念音樂會」，縣長周春米慰問受難者家屬，並向受難者先賢獻上百合花表達敬意。周春米表示，透過二二八紀念日思考、反省、緬懷歷史，讓真相得以被銘記，珍惜現在得來不易的民主自由，也讓愛與包容成為前進的力量。

活動在在二二八紀念碑前舉行，已93歲的受難者家屬代表張林淑汝來自恆春墾丁，數十年來從未缺席二二八紀念活動，她說，即使過去的苦難深深刻印在心中，仍選擇以寬容的心面對，並期盼下一代能夠正視歷史、珍惜和平。

周春米表示，二二八事件爆發後，時任屏東市參議會副議長葉秋木遭當眾槍決，另有20多名民眾受難，是屏東很大的傷痛，透過每年的二二八，提醒大家絕對不能忘記歷史，除了讓真相被銘記，更要引以為鑑，珍惜現在享有的民主自由，才不會辜負先賢的犧牲。

他說，二二八事件是台灣歷史上傷痛的一頁，除了二二八音樂紀念會，縣府這3年陸續舉辦電影《悲情城市》放映、李敏勇老師詩帖展，今年也舉辦二二八主題音樂劇《以愛相會》，盼眾人不再遺忘，也感謝受難者家屬每年都不辭辛勞參加。

縣府今年舉辦的「228紀念音樂會」，邀請樂團演唱《補破網》、《橄欖樹》、《何日君再來》等多首歌曲，期盼透過音樂撫慰人心，傳遞和解的力量。今年也安排受難者家屬一同至屏東演藝廳欣賞二二八主題音樂劇《以愛相會》，感受愛與希望的傳遞。

屏東縣政府今日舉辦「228紀念音樂會」，向受難者先賢獻上百合花表達敬意。。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今日舉辦「228紀念音樂會」，向受難者先賢獻上百合花表達敬意。。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今日舉辦「228紀念音樂會」縣長周春米與受難者家屬一起參加。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府今日舉辦「228紀念音樂會」縣長周春米與受難者家屬一起參加。記者潘奕言／攝影

受難者 屏東縣政府 音樂劇

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