快訊

花旗出大包！誤匯81兆美元給客戶靠他才攔下 執行長險遭下台

張蘭宣戰、汪小菲出手 S媽心碎回應「搶什麼隨便他」

北市二二八紀念追思會 蔣萬安遭嗆「加害者後代離開」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
蔣萬安抵達二二八會場時，一名喊「加害者的後代離開」。記者楊正海/攝影
蔣萬安抵達二二八會場時，一名喊「加害者的後代離開」。記者楊正海/攝影

今年適逢二二八事件78周年，北市府文化局辦理「台北市二二八事件78周年紀念系列活動」下午在二二八公園舉行紀念追思會，蔣萬安抵達時，來賓席中突然有人嗆「加害者的後代離開」前總統馬英九到場也被嗆「滾蛋」。

北市政府文化局辦理二二八事件78周年紀念追思會，以「光影彼端」為主軸。紀念會依往例以藝術表演、鳴鐘、默哀之追思方式向受難者默哀致敬，以和平、莊敬與溫馨的方式，互助以愛，相待以誠，化仇恨於無形，肇和平於永恆，實現碑文所雋刻著的「天佑寶島，萬古長青」。

今天的活動，邀請馬英九前總統、蔣萬安市長獻花、致詞致詞，蔣萬安抵達時，與家屬、來賓握手致意時，席中突然有來賓喊「加害者的後代離開」，主辦單位向前安撫。

馬英九抵達後不久，席中又有人喊「馬英九滾蛋」。主辦單位也派人向前關心，其中嗆蔣萬安的女子，主動離開現場。北市府表示，並不清楚該女子是否是二二八家屬。

前228國家紀念館館長廖繼斌也說，沒看過對方，但他說，來參加的人講什麼話，他都不會阻擋，要舉布條也沒關係，自己也曾被批評沒有護主，但要尊重別人。

北市府 蔣萬安 馬英九

延伸閱讀

蔣萬安弔柯爸：表達慰問、哀悼之意

經典賽／搶最後晉級門票 蔣萬安幫中華隊加油集氣「一起相信」

杜鵑海芋季接力開...蔣萬安研議仿效歐花毯節成常態花展

以教育基金續辦班班有鮮乳 蔣萬安：成功者找方法

相關新聞

賴清德批蔣介石犯滔天大罪 蔣萬安曝「要有更高的視野格局」

賴清德總統上午出席228中樞紀念儀式時指「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」，...

北市二二八紀念追思會 蔣萬安遭嗆「加害者後代離開」

今年適逢二二八事件78周年，北市府文化局辦理「台北市二二八事件78周年紀念系列活動」下午在二二八公園舉行紀念追思會，蔣萬...

賴清德批蔣介石犯滔天大罪 藍營批激化仇恨「轉移貪腐無能」

賴清德總統上午出席228中樞紀念儀式時指「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」，...

「今日烏克蘭明日台灣」質變 學者：川普讓台灣轉彎不及

美國川普政府對烏克蘭政策大轉向，使得國內外對「今日烏克蘭，明日台灣」的擔憂再起。淡江大學戰略所教授李大中分析，華府政策大...

提財劃法覆議再添紛爭 化僵局關鍵在政院願否拋橄欖枝

行政院2月27日決定針對藍白主導通過的「財政收支劃分法」部分條文修正提出覆議，是否會步上國會改革法案、憲法訴訟法等被立法院否決的後塵仍不得而知，可以確定的是，因為這次財劃法修法爭議，導致財政秩序面臨失序隱憂將進入延長賽。朝野如果真心想化解財政僵局，除了各退一步沒有其他更好的方法，尤其行政部門更應主動釋出善意，提出能讓雙方雖不滿意、但能執行的新版財劃法修正案；在野黨也應捐棄成見，否則兩邊鬥到魚死網破，沒有人會是贏家。

宜花紀念二二八…百歲受難者敲和平鐘 林義雄連兩年缺席

今天是二二八紀念日，宜蘭、花蓮舉辦多場紀念活動，花蓮唯一還在世的受難者百歲人瑞廖丙盛出席，敲響和平鐘；慈林基金會在宜蘭林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。