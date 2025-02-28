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228事件78週年 受難者家屬提真相究責和解3訴求

中央社／ 台北28日電

228事件78週年，中樞紀念儀式今天舉行，228受難者李瑞漢的孫女李慧生致詞時，提找出真相、究責、和解3大訴求，並強調228是人權問題，並非只是政治問題。

228事件78週年中樞紀念儀式上午在228國家紀念館舉行，總統賴清德首次以總統身分參與；活動開始，與會者起立向228英靈致敬，並由賴總統獻花致意。

228基金會董事長薛化元致詞表示，在此歷史重要節點，更應珍視和平與轉型正義的價值，共同努力讓歷史的傷痛化為社會進步的養分。

他說，在民間社會持續督促下，行政院與228基金會已經做了3次報告，透過研究釐清中央到行政長官、軍政要員、情治單位當年的作為，並討論應負的責任，但仍有人抱怨228事件「只有受害者沒有加害者」，他個人認為，這是因為社會共識不夠、討論不夠。

薛化元認為，國史館是國內研究戰後中華民國史與台灣史人力最多的機關，希望能賦予國史館研究編纂政治檔案的「法定」職權；目前都是國史館長陳儀深私下協助，因為國內研究機關長期忽略加上人才不足，對轉型正義的推動造成一定程度的影響。

他表示，直到今天仍有一些高級知識分子認為228是一個族群圖騰的禁忌、認為228不過是一個放假的日子，認為不需要紀念這個日子，正因如此，轉型正義的工作必須持續深化，讓歷史真相不再是所謂族群的問題，釐清責任後就不會變成是某些族群的原罪，台灣島上的人民才能共同營造未來、社會共識的可能。

李慧生致詞表示，她要代表家屬提找出真相、究責、和解3大訴求，究責是重中之重，必須找出加害人，並誠實列入國史，最後才能走向和解。她呼籲國民黨不要想跳過真相直接和解，228事件是人權問題，並非只是政治問題。

李慧生說，過去228紀念館曾為建國中學舉辦特展，悼念當時受害的建中學生與校長，但校方卻沒有派人參加。她認為，教育是最好的國防，人權教育尤其重要，台灣要永續發展、生生不息，希望未來能有更多年輕學子到228紀念館參觀，瞭解這段重要的台灣歷史。

人權 國史館 轉型正義

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