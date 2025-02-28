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屏東228紀念音樂會 9旬受難者家屬不缺席

中央社／ 屏東縣28日電

屏東縣政府每年在屏東公園228紀念碑前舉辦紀念音樂會，邀請228受難者家屬參與。9旬阿嬤張林淑汝今早從墾丁前往參加，數十年從不缺席，盼下一代能珍惜和平。

縣府每年2月28日都會邀請各地受難者家屬，參與在屏東公園228紀念碑前舉辦的紀念音樂會，一同悼念受難者以及反思歷史，今年有50多人參加。住在恆春墾丁的受難者家屬張林淑汝，今年已92歲，她數十年來從未缺席這場紀念活動。

張林淑汝說，哥哥22歲時在嘉義台電公司當技術員，上班途中突遭槍斃，家人都相當傷心。不過對於過去苦難，她選擇以寬容的心面對，並期盼下一代能夠正視歷史、珍惜和平。

屏東縣長周春米致詞表示，民主沒那麼簡單，可能一不注意，民主自由就不見了。要知道歷史真相、有反省，才不會辜負先賢犧牲。歷史不該只是傷痛回顧，更應成為邁向和解與共融契機。希望透過音樂，讓歷史真相得以被銘記，也讓愛與包容成為前進力量。

屏東縣政府民政處表示，音樂會邀請樂團演唱多首人權歌曲，包含「補破網」、「橄欖樹」、「何日君再來」，用歌聲緬懷歷史，透過悠揚旋律，為逝去靈魂祈福。歷史雖然不能改變，但大眾能選擇如何記憶、如何前行。透過愛與包容，共同守護這片土地和平。

民政處提及，縣府今年安排受難者家屬一同至屏東演藝廳欣賞228主題音樂劇「以愛相會」。透過感人劇情與動人音樂，觀眾與演員共同沉浸在歷史記憶中，哭過、笑過、歌唱過，體悟歷史重量，也感受愛與希望的傳遞。

受難者 屏東縣政府 音樂會

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