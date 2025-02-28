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出席高市路跑活動 林岱樺：不要問我司法

中央社／ 高雄28日電

民進黨立委林岱樺未出席高市228追思會，而是選擇參加高市運發局路跑活動，面對媒體詢問，她說：「不要問我司法」，平常心面對，會以非常勇敢堅定的心面對一切。

今天是228紀念日，高雄市府上午8時30分在「高雄市二二八和平紀念公園」舉辦228追思紀念儀式，有意投入下屆高雄市長選舉的民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等皆出席，但林岱樺未出席追思會，而是選擇參與高市路跑啟動記者會。

林岱樺上午9時許參加高市運動發展局舉辦的「HAPPY RUN!走跑高雄2.0計畫」啟動記者會，邱議瑩、許智傑2人也在228追思活動後趕場至路跑活動。林岱樺會前接受媒體聯訪表示，自己今天不談司法，活動非常正能量又是市府舉辦的活動當然要出席。

林岱樺涉詐助理費案後一舉一動備受矚目，檢調26日發動搜索並帶回通法寺住持釋煌智訊後聲押，27日晚間裁定羈押禁見。林岱樺多次強調，不會退黨、不會退選，會勇敢堅定面對狀況。

林岱樺 路跑

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