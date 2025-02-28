台中追念228事件 江啟臣、何欣純「同框」喊話

台中市228和平紀念追思活動今早登場，2026市長選舉熱門人選國民黨立法院副院長江啟臣、民進黨立委何欣純到場。江啟臣說，每年追思是要避免錯誤再發生，促社會國家繼續向前走；何欣純喊話，務必堅持國家主權，不能違憲亂政。

今天的追思活動在大里國光公園登場，由副市長黃國榮率民眾為受難者默哀追思，參與者包括大台中228協會理事長廖苓惠、台中228關懷協會理事長陳恆裕、江啟臣、何欣純等民代到場，眾人共同為受難者追思默哀，並和平紀念碑前獻上百合花。

江啟臣說，時間的長短無法改變過去所發生的錯誤，每年追思和紀念最大的意義是要避免歷史錯誤再度發生，只有謙卑、坦誠的面對歷史，才能撫平傷痛進而和解、包容。

江啟臣指出，對228受難的前輩，他們的傷痕就是台灣的傷痕，他們的眼淚就是台灣的眼淚，追思同時應記得過去的錯誤，深刻反省，讓這樣的力量轉化為促進和諧、和平和包容多元的力量，並且團結讓社會、國家向前走。

何欣純說，228事件過去78年，但受難者仍無法忘記還在受折磨，一定要維護、守護台灣民主自由，不該繼續對抗。

她指出，台灣要自立自強，民主自由和國家要自己守護，要讓人民安居樂業一定要堅持國家主權，希望在野黨為後代子孫著想，審理各樣法案和預算都要考慮台灣和人命，不該為了自己利益和他國利益違憲亂政。