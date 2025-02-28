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賴清德批蔣介石犯滔天大罪 藍營批激化仇恨「轉移貪腐無能」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照片
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照片

賴清德總統上午出席228中樞紀念儀式時指「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」，無計其數無辜的人被捉，對台灣的衝擊無法估計。國民黨台北市議員游淑慧反批賴清德不但製造大罷免，操弄此刻的政治仇恨對立，甚至還要操作歷史仇恨對立。

游淑慧表示，賴清德身為總統，卻只會不斷操作對立、仇恨、撕裂，他不但製造大罷免，操弄此刻的政治仇恨對立，甚至還要操作歷史仇恨對立，居然還要汙名化當年撤退來台，而後數十年繼續護台保台的國軍老兵們。

游淑慧指出，一個國家領導人有那麼重的仇恨情緒，簡直前所未見，感覺他是希望激化台灣內部彼此仇恨、對立，好轉移民進黨貪腐無能的執政現實。「78年過去了，我們的總統無法讓台灣人看見未來，只好用過去仇恨蒙蔽台灣人」。

游淑慧說，賴清德話不用講的這麼難聽，沒有蔣中正撤退來台、沒有823砲戰，現在有沒有中華民國台灣、有沒有民進黨，有沒有賴清德總統，都是問號，「書不讀好、只記得壞的」。

賴清德總統上午前往二二八國家紀念館出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，賴清德同時，並代表國家向「林家血案」一事致歉，助其釐清真相。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午前往二二八國家紀念館出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，賴清德同時，並代表國家向「林家血案」一事致歉，助其釐清真相。記者黃義書／攝影

台灣人 游淑慧 賴清德

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