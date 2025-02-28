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趙少康批9件罷免案一階未過沒出息 藍籲支持反惡罷

中央社／ 台北28日電

中選會公布各地罷免第一階段連署審查結果，有9件立委罷免案未達提議門檻。中廣前董事長趙少康今天表示，失敗的都是民進黨立委罷免案，國民黨怎麼可以這麼沒出息，如不能補足連署，真會被民進黨笑死。

對此，國民黨表示，反惡罷、以戰止戰，就是國民黨面對民進黨操作惡意罷免，撕裂台灣人民的態度。希望所有藍營的支持者、意見領袖，都能把對於綠營的不滿，化成支持遭民進黨提惡意罷免的國民黨立委，以及認真反制惡罷的青年團體。

全國罷免團體陸續送交第一階段提議書。中選會日前舉行委員會議，其中2月3日遞交、針對19個國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案，第一階段提議書皆審議通過，後續送的另外9名立委罷免案皆需補件。

中廣前董事長趙少康今天在臉書以「沒看過戰力這麼弱的在野黨」為題，發文指出，中選會公布各地罷免第一階段連署審查結果，9件失敗的都是針對民進黨立委的，還包括一般認為被罷免機會很高的民進黨立委吳沛憶、張宏陸、伍麗華跟陳瑩。

趙少康表示，加上先前傳出好幾件「抄名單」被抓包的，都是罷免民進黨立委的連署案，已經嚴重影響國民黨形象、讓支持者失望。

趙少康指出，民進黨擺明是府院黨全部投入，國民黨連罷免民進黨立委的第一階段連署都不過，二階要如何過。國民黨身為在野黨，怎麼可以這麼沒出息，只想防守不進攻。

他說，根據規定，被退件的連署案還有一次補件機會，請其他團體腳踏實地募集連署書，如果不能在10天內趕快補足連署人數，真會被民進黨笑死。

對此，國民黨指出，反惡罷，以戰止戰，就是國民黨面對民進黨以鋪天蓋地資源，操作惡意罷免，撕裂台灣人民的態度。希望所有藍營的支持者、意見領袖，都能把對於綠營的不滿，化成支持遭民進黨提惡意罷免的國民黨立委，以及認真反制惡罷的青年團體。

國民黨 民進黨 罷免

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