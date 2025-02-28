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二二八事件78周年 賴總統：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

賴清德出席228紀念活動 代表政府向「林宅血案」道歉

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
賴清德總統上午前往二二八國家紀念館出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，賴清德同時，並代表國家向「林家血案」一事致歉，助其釐清真相。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午前往二二八國家紀念館出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，賴清德同時，並代表國家向「林家血案」一事致歉，助其釐清真相。記者黃義書／攝影

賴清德總統上午首次以國家元首身分出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，代表獻花致意，再次代表國家向受害人及其家屬致歉。賴清德提到，1980年2月28日發生林宅血案至今仍未破案，近年針對林宅血案公布的調查或研究報告都無法排除國家涉入此案，也確實有情治機關妨礙偵辦，政府難辭其咎，他要代表政府向林家道歉。

賴清德指出，把二二八事件推給族群衝突是毫無反省，毫無歉意，完全不負責任的行為。他說，當時台灣社會夜不閉戶，而來自中國的社會久經戰亂，其生活水準與台灣社會有相當的落差，是生活文明的落差、加上軍紀敗壞以及獨裁者蔣介石為了統治台灣所造成。

賴清德表示，中國並未放棄武力併吞台灣，加上文攻武嚇，利用台灣民主自由、多元開放的環境，吸收個人、幫派、電視名嘴、政黨，甚至現役退役的軍警，進行統戰、分化台灣社會。面對如此嚴峻的挑戰，身為總統最重要的使命就是團結台灣，不分族群、不分先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人，團結台灣捍衛台灣主權不變、守護民主憲政體制不變，確保人民安居樂業，不容侵略併吞，不容228事件再次發生。

賴清德總統上午出席二二八國家紀念館出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，並民眾有獻花儀式。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午出席二二八國家紀念館出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，並民眾有獻花儀式。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午前往二二八國家紀念館出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，代表獻花致意。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午前往二二八國家紀念館出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，代表獻花致意。記者黃義書／攝影

二二八事件 血案 賴清德

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