228家屬呼籲挺罷免 黃偉哲：暗黑勢力在傷害台灣民主

228事件歷經78周年，台南市受害者家屬說，台灣好不容易走向正確與和平的民主，但最近社會有反常的運動和反常作法，呼籲要挺身支持台灣民主意識表現正義的罷免行動，台南市長黃偉哲也說，莫忘歷史也不能放鬆，有勾結境外暗黑勢力正在傷害台灣民主。

台南市上午舉行紀念228事件78周年和平追思會，黃偉哲致詞時指出表示，228事件是台灣歷史上的重大傷痛，更是台灣人民從威權體制走向民主自由的艱辛歷程。儘管事件已經發生78年，但對許多受難家屬及市民而言，仍是一段無法抹去的記憶。

黃偉哲感謝每位為台灣民主犧牲奉獻的前輩，相信隨著台灣民主化的進程，此類事件的機率一定會降低。然而，這一段歷史千萬不能忘記不能放鬆，台灣已走上民主，但有人利用民主的制度，勾結境外暗黑的勢力傷害民主傷害台灣，大家一定要記在心裡，不管在國會壂堂或地方都可以看到暗黑的勢力，。

黃偉哲表示，在民主制度中間一定要循著民主的程序，但心內一定知道誰才是真正為台灣的打拚。呼籲大家要記得過去的歷史，感謝前輩的犧牲，也要接棒民主爭取的歷程繼續打拚，為更加自由、民主及繁榮的台灣努力。

228受難者王育霖之子王克紹醫師代表致詞也說，每年追思228事件最重要的是要思考過去的一年為台灣這塊土地做了什麼 ？沒做到的未來一年要如何做，228發生他才出生兩個半月，父親29歲被捉走至今下落不明，他要向年輕人說，每個家庭都有壓力但大家要堅強，在一生中做出對台灣更有意義的事。