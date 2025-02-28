快訊

半導體風雲／難擋川普壓力 台積美國廠棄2奈米改1.6？

二二八事件78周年 賴總統：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

聽新聞
0:00 / 0:00

二二八事件78周年 洪秀柱：政治操作已模糊歷史真相

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
今天是二二八事件78周年紀念日，國民黨前主席洪秀柱表示，作為白色恐怖受難家屬，她常思索如何真正理解這段歷史，但隨著時間推移，政治操作與選舉考量已逐漸模糊，甚至扭曲了歷史真相；她認為，唯有拒絕政治操作，面對真相，才不會重蹈覆轍。圖／聯合報系資料照片
今天是二二八事件78周年紀念日，國民黨前主席洪秀柱表示，作為白色恐怖受難家屬，她常思索如何真正理解這段歷史，但隨著時間推移，政治操作與選舉考量已逐漸模糊，甚至扭曲了歷史真相；她認為，唯有拒絕政治操作，面對真相，才不會重蹈覆轍。圖／聯合報系資料照片

今天是二二八事件78周年紀念日，國民黨前主席洪秀柱表示，作為白色恐怖受難家屬，她常思索如何真正理解這段歷史，但隨著時間推移，政治操作與選舉考量已逐漸模糊，甚至扭曲了歷史真相；她認為，唯有拒絕政治操作，面對真相，才不會重蹈覆轍。

洪秀柱表示，作為白色恐怖受難家屬，她對國家暴力造成的傷痛有著切膚之痛。每年二二八紀念日來臨，她常思索，「我們必須如何面對彼此認知的落差，才能真正理解這段歷史？」

「近80年來，二二八事件仍深深牽動著台灣人的情感。」洪秀柱指出，隨著時間推移，政治操作與選舉考量已逐漸模糊，甚至扭曲了歷史真相。大家必須認識到，當年的悲劇並非簡單的本省與外省對立，而是各方勢力交織下的複雜事件。資料顯示，受難者不分省籍，數字背後的每一個都是鮮活的生命，都承載著無法彌補的創傷。

洪秀柱說，讓她痛心的是，這段歷史不斷被某些政客刻意簡化為特定族群的受害敘事，但她必須明確指出，唯有直視歷史真相，拒絕為政治利益而製造的誤解與扭曲，才能讓不同族群真正相互理解。

洪秀柱提到，作為國民黨前黨主席，她承認黨的歷史責任，但同時堅持歷史真相的多元面向必須被完整呈現。只有當不同族群都願意面對彼此認知的落差，理解各自的歷史痛苦，社會才有可能向前邁步。

洪秀柱認為，二二八當天，最重要的不是表面的和解儀式或政治宣示，而是如何從悲劇中建立共同的歷史認知。唯有拒絕政治操作，面對真相，台灣社會才能為下一代建立不再重蹈覆轍的社會基礎。

洪秀柱呼籲，讓國人懷抱對歷史的敬意，對受難者的追思，傳承二二八的教訓，除了記住暴力與仇恨不應重演，更應記住，真相不容扭曲，族群間的認知落差必須通過誠實對話來彌合。她也強調，唯有如此，台灣才能走向更光明的未來。

受難者 洪秀柱

延伸閱讀

「我會團結台灣」賴清德：捍衛國家 不容二二八不幸重演

228事件78周年 張麗善：不能重蹈覆轍 盼中央府會和諧

二二八事件78周年 賴總統：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

二二八78周年 朱立倫：執政者應放下政治算計

相關新聞

「我會團結台灣」賴清德：捍衛國家 不容二二八不幸重演

今天是二二八事件78周年，賴清德總統上午出席中樞紀念儀式時表示，中國並沒有放棄武力併吞台灣，利用台灣民主多元，進行統戰分...

二二八事件78周年 賴總統：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

今天是二二八事件78周年，賴清德總統上午出席中樞紀念儀式時表示，把二二八事件推給族群衝突是毫無反省，毫無歉意，完全不負責...

百萬步走選區首遇民眾髒話飆 羅智強：尊重與祝福

國民黨立委羅智強今日表示，他昨日走選區時，首次遇到民眾對他出口「三字經」。他說，他心中無太多波瀾，民主政治，問政服務，本...

228家屬呼籲挺罷免 黃偉哲：暗黑勢力在傷害台灣民主

228事件歷經78周年，台南市受害者家屬說，台灣好不容易走向正確與和平的民主，但最近社會有反常的運動和反常作法，呼籲要挺...

國民黨辦孫中山文物展 凝聚選民更要與大陸搶話語權

今年是孫中山逝世100周年，同時也是誕辰160周年。國民黨將在3月舉辦系列紀念活動。 打頭陣的是近年來展出最多孫中山真跡文物、史料的特展。據了解，由於對岸的中國大陸也將孫中山視為「偉大的革命先行者」，國民黨提前宣布系列活動，擴大紀念，除了凝聚藍營選民，更是要與對岸爭奪話語權，避免被民進黨刻意抹紅……

二二八事件78周年 洪秀柱：政治操作已模糊歷史真相

今天是二二八事件78周年紀念日，國民黨前主席洪秀柱表示，作為白色恐怖受難家屬，她常思索如何真正理解這段歷史，但隨著時間推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。