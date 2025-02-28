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二二八事件78周年 賴總統：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

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228事件78周年 張麗善：不能重蹈覆轍 盼中央府會和諧

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動，縣長張麗善（右四）敲響和平鐘。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動，縣長張麗善（右四）敲響和平鐘。記者陳雅玲／攝影

二二八事件歷經78年，雲林縣府今舉辦追思活動，縣長張麗善與罹難家屬敲響和平鐘，她表示，希望大家珍惜現在的民主自由和平，也希望中央府會和諧，不要對立，「我們不能重蹈覆轍」。

雲林縣府今在古坑鄉二二八紀念公園舉辦二二八事件78周年紀念追思活動，張麗善與來賓一同默哀、敲響和平鐘，並獻上追思花束。

張麗善說，二二八事件讓我們不斷省思檢討，如何走過傷痛，記取教訓，她以國際間的俄烏戰爭、以阿戰爭為例，要大家珍惜現有的民主自由和平。

她說，「我們不能重蹈覆轍」，不應該對立、對抗增加民怨，希望中央能夠府會和諧，「我們都熱愛中華民國、熱愛我們的家台灣」，傷痛畢竟要走過去，期待透過敲響和平鐘，希望和平就在現在，不是遙遙無期，就像今天的天氣陽光普照。

雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動，縣長張麗善（右二）敲響和平鐘。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動，縣長張麗善（右二）敲響和平鐘。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動，縣長張麗善盼中央府會不再對立。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動，縣長張麗善盼中央府會不再對立。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今天舉辦二二八事件追思活動。記者陳雅玲／攝影

二二八事件 俄烏戰爭 張麗善

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