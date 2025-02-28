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二二八78周年 朱立倫：執政者應放下政治算計

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左）昨天到台北市228公園獻花追思，盼社會能和諧不要對立。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫（左）昨天到台北市228公園獻花追思，盼社會能和諧不要對立。圖／聯合報系資料照片

今天是二二八事件78周年紀念日，國民黨主席朱立倫表示，國民黨深刻反省過去，也勇於承擔責任，但今天的執政者，也應該放下政治算計，誠實面對歷史，傾聽人民聲音，而不是仇恨與對立，社會已經承受太多撕裂，現在是時候一起療傷。

朱立倫透過臉書表示，站在歷史的交匯點上，懷著沉重卻堅定的心情，追思二二八事件，這段台灣歷史上的深刻傷痕，他們不只是悼念，更是提醒自己，和平得來不易，唯有攜手努力，才能確保社會安定，讓歷史不再重演，讓傷痛不再延續。

朱立倫說，面對歷史，他們必須誠實且謙卑，國民黨深刻反省過去，也勇於承擔責任；同樣地，今天的執政者，也應該放下政治算計，誠實面對歷史，傾聽人民聲音。歷史的記憶應該帶來反思與團結，而不是仇恨與對立，社會已經承受太多撕裂，現在是時候一起療傷，一起向前。

朱立倫提及，「家和萬事興」是大家最熟悉、最珍惜的價值。然而，近年來政治惡鬥加劇，社會充滿對立，讓大家不禁問自己：台灣可以更好，為什麼要選擇鬥爭？罷免、抹黑、攻擊，這樣的政治文化讓社會更加不安，讓彼此更加陌生，「我們的家，不該是充滿對立的戰場，而應該是一個充滿希望與溫暖的家園」。

朱立倫說，台灣社會可以選擇不同的道路，可以選擇對話、選擇理解、選擇穿越、選擇前進、選擇相信彼此，相信台灣的未來不是建立在仇恨與鬥爭上，而是建立在尊重與共榮之上。今天的紀念，不只是為了回顧歷史，而是為了給未來一個希望，一起走向一個更加溫暖、更加團結的台灣。

朱立倫呼籲，放下對立，伸出雙手，與所有關心台灣的人一起努力，無論是執政者，還是社會上的每一個你我，都應該共同承擔這份責任。讓台灣的政治回歸理性，讓人民真正感受到安定與幸福，用愛、用包容、用團結，迎向更美好的未來，因為唯有團結，台灣才能更強大。

二二八事件 國民黨 朱立倫

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