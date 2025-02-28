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林岱樺「未出席228追思」現身路跑活動 和2對手拚人氣

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
林岱樺今早未參加市府舉辦的二二八追思紀念活動，而是參與「走跑高雄 2.0」記者會，邱議瑩、許智傑則趕場參加2個活動。記者宋原彰／攝影
林岱樺今早未參加市府舉辦的二二八追思紀念活動，而是參與「走跑高雄 2.0」記者會，邱議瑩、許智傑則趕場參加2個活動。記者宋原彰／攝影

高雄市政府和運動紀錄平台「馬拉松世界」合作，舉辦「走跑高雄 2.0」活動，民眾在全市24個運動熱點挑戰路跑任務，即能獲獎章並抽獎；立委林岱樺、邱議瑩、許智傑等民代出席活動記者會，林展現親民熱情，稱心情不受影響「勇敢、堅定面對一切」，邱議瑩、許智傑則大力推廣城市路跑，鼓勵民眾透過路跑認識高雄。

林岱樺今早未參加市府舉辦的二二八追思紀念活動，而是參加運發局活動，她致辭時表示，藉由全世界來高雄參加路跑，能在各個路線中看見高雄城市發展，拓展觀光，「未來岱樺會確保全市路跑路線更順暢、安全，讓大家更健康」，她會持續傾聽民意、走訪基層，用最認真、投入的行動人和熱忱，才不辜負人民對她的期待，「我會非常勇敢、堅定的面對一切」。

許智傑、邱議瑩2人一早則是先參加二二八追思紀念，才趕至路跑活動，2人在台下有說有笑，許說自己是運動健將，曾騎腳踏車從高雄到台北，也泳渡三仙台，「鐵人三項就只少了跑步」，希望明年在鳳山黃埔能舉辦鐵人三項。邱議瑩說，謝謝市府用心，將此次跑點從12個增加至24個，但跑點仍集中在市區，跑手都嫌不夠，例如美濃湖、六龜新威大橋等都能增加，希望大家都動起來，創造健康的台灣、健康的每一天。

「走跑高雄」今年邁入第2年，改版成「走跑高雄 2.0」，運動熱區從12處景點提高至24處，今年和擁有70多萬會員且是國內最多人使用的運動紀錄平台「馬拉松世界」合作，民眾下載馬拉松世界APP後，挑戰多款任務勳章，例如每日3公里、每日6千步、景點運動任務等，解鎖任務後就能獲得抽獎券，大獎包括電動機車、智慧型手機等。

運發局長侯尊堯表示，高雄市去年規律運動人口 37.4%，僅次於台北，為六都第2，但在全台22縣市中只排名第 9，期待走跑高雄2.0 計畫能為市民帶來更好的運動體驗，鼓勵大家到各個運動熱點，感受多元城市風貌，今年較為不同的是，同一個運動熱點能重複累積，獲得相對應的勳章，對於建立民眾規律運動習慣，應有很大的幫助。

林岱樺今早未參加市府舉辦的二二八追思紀念活動，而是參與「走跑高雄 2.0」記者會，邱議瑩、許智傑則趕場參加2個活動。記者宋原彰／攝影
林岱樺今早未參加市府舉辦的二二八追思紀念活動，而是參與「走跑高雄 2.0」記者會，邱議瑩、許智傑則趕場參加2個活動。記者宋原彰／攝影
林岱樺今早未參加市府舉辦的二二八追思紀念活動，而是參與「走跑高雄 2.0」記者會，邱議瑩、許智傑則趕場參加2個活動。記者宋原彰／攝影
林岱樺今早未參加市府舉辦的二二八追思紀念活動，而是參與「走跑高雄 2.0」記者會，邱議瑩、許智傑則趕場參加2個活動。記者宋原彰／攝影
林岱樺今早未參加市府舉辦的二二八追思紀念活動，而是參與「走跑高雄 2.0」記者會，邱議瑩、許智傑則趕場參加2個活動。記者宋原彰／攝影
林岱樺今早未參加市府舉辦的二二八追思紀念活動，而是參與「走跑高雄 2.0」記者會，邱議瑩、許智傑則趕場參加2個活動。記者宋原彰／攝影

路跑 運動 馬拉松

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