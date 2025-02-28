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228受難家屬傷痛未泯 倡議賴政府終止維護桃園兩蔣陵寢

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市二二八關懷協會理事長王文宏今早倡議，賴政府不該每年再花8千多萬元維護桃園兩蔣陵寢。記者王昭月／攝影
高雄市二二八關懷協會理事長王文宏今早倡議，賴政府不該每年再花8千多萬元維護桃園兩蔣陵寢。記者王昭月／攝影

228事件歷經78周年，受害者家屬傷痛猶在，高雄市二二八關懷協會理事長王文宏今早倡議，賴政府不該每年再花8千多萬元維護桃園兩蔣陵寢。高雄市長陳其邁致詞時則感謝民主前輩犧牲奉獻，亦慰問受難家屬，盼所有市民記取歷史真相，繼續守護台灣這塊土地。

高市府今早在228和平紀念公園舉行228事件78周年追思紀念儀式，由六藝樂集演唱「阮若打開心內的門窗」一曲揭開序幕，眾人默哀1分鐘後，市長陳其邁偕受難者家屬獻花追思，家屬中亦有外籍女婿出席。

王文宏理事長表示，228事件已78年，中正紀念堂蔣介石銅像仍未移除，當中許多的雜音他們能夠理解，但可將「廟門」（指中正紀念堂）關閉，展示賴政府在轉型正義上踏前一步。政府亦不需每年花8千多萬元維護桃園兩蔣屍骨，希望內政、文化及教育三部會能深化228事件教育推廣，落實促轉條例法定事項。

市長陳其邁感性地說，228事件是台灣社會的傷痛，前輩們為守護親友和土地遭受威權迫害，致人生被當權者用鮮紅的筆畫上句號。 但78年來，代代台灣人用民主與自由的勇氣將「句號」轉為「逗號」，民主前輩的意志像希望的樂音緩緩響起，在中壢、橋頭、美麗島等事件中高唱台灣人追求自由民主的想望，「這首以台灣為名、以自由民主為旋律的歌詩還未結束，也永遠不會結束」。

陳其邁會前受訪也表示，「歷史可以原諒，但不能忘記」，市府辦228系列活動，即希望提醒大家，「民主自由都是靠先人的努力，我們也應該堅持民主自由的價值」。台灣因民主化漸成多元包容的社會，但現階段面臨中美衝突、地緣政治及經濟轉型等各項挑戰，希望朝野政治領袖及政黨都能夠共同守護得來不易的民主自由及價值，也希望朝野化解對立，尤其牽涉到像財劃法或總預算等攸關台灣未來發展的這些重大議案更應該摒除歧見，讓台灣未來更加健康繁榮。

今早在高雄228和平紀念公園舉行二二八事件78 周年追思紀念儀式，受難家屬為攺故親友獻花致意。記者王昭月／攝影
今早在高雄228和平紀念公園舉行二二八事件78 周年追思紀念儀式，受難家屬為攺故親友獻花致意。記者王昭月／攝影
高市府今早在228和平紀念公園舉行二二八事件78 周年追思紀念儀式，受難家屬中亦有外籍女婿出席。記者王昭月／攝影
高市府今早在228和平紀念公園舉行二二八事件78 周年追思紀念儀式，受難家屬中亦有外籍女婿出席。記者王昭月／攝影
高市府今早在228和平紀念公園舉行二二八事件78 周年追思紀念儀式，高市立委、議員等民代參與默哀。記者王昭月／攝影
高市府今早在228和平紀念公園舉行二二八事件78 周年追思紀念儀式，高市立委、議員等民代參與默哀。記者王昭月／攝影
高市府今早在228和平紀念公園舉行二二八事件78 周年追思紀念儀式，市長陳其邁偕受難者家屬獻花追思。記者王昭月／攝影
高市府今早在228和平紀念公園舉行二二八事件78 周年追思紀念儀式，市長陳其邁偕受難者家屬獻花追思。記者王昭月／攝影
高市府今早在228和平紀念公園舉行二二八事件78 周年追思紀念儀式，市長陳其邁偕受難者家屬獻花追思。記者王昭月／攝影
高市府今早在228和平紀念公園舉行二二八事件78 周年追思紀念儀式，市長陳其邁偕受難者家屬獻花追思。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早參加228紀念追思會，感謝民主前輩的犧牲奉獻，亦慰問受難家屬，指歷史可以原諒，但不能忘記。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早參加228紀念追思會，感謝民主前輩的犧牲奉獻，亦慰問受難家屬，指歷史可以原諒，但不能忘記。記者王昭月／攝影

台灣人 陳其邁

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