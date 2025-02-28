228受難家屬傷痛未泯 倡議賴政府終止維護桃園兩蔣陵寢

228事件歷經78周年，受害者家屬傷痛猶在，高雄市二二八關懷協會理事長王文宏今早倡議，賴政府不該每年再花8千多萬元維護桃園兩蔣陵寢。高雄市長陳其邁致詞時則感謝民主前輩犧牲奉獻，亦慰問受難家屬，盼所有市民記取歷史真相，繼續守護台灣這塊土地。

高市府今早在228和平紀念公園舉行228事件78周年追思紀念儀式，由六藝樂集演唱「阮若打開心內的門窗」一曲揭開序幕，眾人默哀1分鐘後，市長陳其邁偕受難者家屬獻花追思，家屬中亦有外籍女婿出席。

王文宏理事長表示，228事件已78年，中正紀念堂蔣介石銅像仍未移除，當中許多的雜音他們能夠理解，但可將「廟門」（指中正紀念堂）關閉，展示賴政府在轉型正義上踏前一步。政府亦不需每年花8千多萬元維護桃園兩蔣屍骨，希望內政、文化及教育三部會能深化228事件教育推廣，落實促轉條例法定事項。

市長陳其邁感性地說，228事件是台灣社會的傷痛，前輩們為守護親友和土地遭受威權迫害，致人生被當權者用鮮紅的筆畫上句號。 但78年來，代代台灣人用民主與自由的勇氣將「句號」轉為「逗號」，民主前輩的意志像希望的樂音緩緩響起，在中壢、橋頭、美麗島等事件中高唱台灣人追求自由民主的想望，「這首以台灣為名、以自由民主為旋律的歌詩還未結束，也永遠不會結束」。