快訊

又出手！教育部長：我大學禁止與北京理工等「國防七子」交流

北捷板橋新埔站男子隨身帶「手鋸」 嚇壞旅客急報警

13歲國中生猝死！家屬控遭霸凌餵毒 校方聲明被網友洗版批推責

聽新聞
0:00 / 0:00

陳佩琪稱228多年後只是換批人 簡舒培批「別再消費」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨北市議員簡舒培。本報系資料照。
民進黨北市議員簡舒培。本報系資料照。

民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見，柯妻陳佩琪說「228從沒離開過這裡，只是多年後換了一批人」。民進黨北市議員簡舒培批陳「別再消費228」，拿貪汙嫌疑犯柯跟228受難者相比，對台灣歷史上這些遭威權壓迫、為民主奮鬥的前輩，根本是種汙辱。

簡舒培今在臉書指出，228前夕，「根本沒申請戒護返家奔喪」的柯文哲終於聲請解除禁見處分，北院也裁定解除柯2月27日至3月10日對何瑞英、陳佩琪、柯美蘭等4人的禁見與通信，讓柯文哲能與家人討論父親的治喪事宜。

她說，法律不外乎人情，過往也有許多羈押或受刑期間奔喪的案例，前提是要循法律程序申請，一切依法辦理，而不是自導自演一齣政治迫害戲碼，最終卻只聲請解除禁見，那先前天天喊著要柯文哲回家是在喊心酸的？

簡舒培直呼，荒謬的是北院認同北檢主張，裁定解除禁見與通信到3月10日，也就是柯爸爸告別式當天，陳佩琪竟然還大喊「極度不諒解」，完全就是得了便宜還賣乖。

她說，228是台灣歷史上重大的悲劇，是無數台灣家庭心中沉痛的一段經歷，我們尊重柯家長輩，但請陳佩琪停止消費228，一路護航圖利京華城、向沈慶京收賄、侵佔政治獻金、要求關鍵證人橘子潛逃出境的是柯文哲，在檢方偵查期間，無論是公文或證人陳述，種種證據都顯示他犯罪嫌疑重大，才會遭檢方起訴求處重刑、遭羈押禁見。

簡舒培表示，如果柯文哲真的是黃國昌口中「非常尊重法律程序的人」，為什麼不敢循法律程序來解決官司纏身的問題，反倒是一口一個政治迫害、天天情勒司法機關索要特權，也正是在民主自由的社會，民眾黨才能如此肆無忌憚地造謠、煽動仇恨、烙人包圍法院。

她提到，陳佩琪說柯文哲今年228無法再跟父親一起追思祖先，回顧過去幾年的228，柯文哲都在騎腳踏車刷個人聲量，更說「每個人紀念228方式不一樣，如果問我的話，我覺得一日北高、一日雙塔來推228紀念活動，我還覺得比較有意義」，到底什麼時候陪父親追思祖先了？

柯文哲 法律 陳佩琪

延伸閱讀

「柯爸曾憂兒冤獄」陳佩琪：228多年後只是換批人 百姓悲鳴蒼天無眼

柯文哲聲請解除禁見 開庭結束支持者頻喊「柯媽加油」

柯文哲解禁至3月10日 陳佩琪怨：難道一個人的生命到告別式就結束了嗎

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

相關新聞

百萬步走選區首遇民眾髒話飆 羅智強：尊重與祝福

國民黨立委羅智強今日表示，他昨日走選區時，首次遇到民眾對他出口「三字經」。他說，他心中無太多波瀾，民主政治，問政服務，本...

柯建銘暴走要派系自己約束 英系議員：自家不宜再開戰場

民進黨選召委爆內鬨，立院黨團總召柯建銘槓上立委陳冠廷、批立委王世堅，還嗆英系來亂場、挑戰賴總統，請派系自己約束。英系北市...

228延續柯文哲一日北高 黃國昌：柯家走過白色恐怖沒想到陷綠色恐怖

民眾黨主席黃國昌今清晨帶領黨延續前主席柯文哲「一日北高」活動，稍早表示，最重要是柯在裡面可以感受到，「從他一個人變成了一...

228受難家屬傷痛未泯 倡議賴政府終止維護桃園兩蔣陵寢

228事件歷經78周年，受害者家屬傷痛猶在，高雄市二二八關懷協會理事長王文宏今早倡議，賴政府不該每年再花8千多萬元維護桃...

陳佩琪稱228多年後只是換批人 簡舒培批「別再消費」

民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見，柯妻陳佩琪說「228從沒離開過這裡，只是多年後換了一批人」。民進黨北市議員簡舒培批陳「別再...

曹興誠輸棋認捐陷羅生門 賠的是台灣社會正直與誠信

聯電創辦人曹興誠30年前與清華大學前校長沈君山對弈，輸棋認捐的1500萬元是否兌現，最近淪為羅生門。各路側翼捕風捉影力挺曹董，大作無本政治生意，清大卻願賭上學校百年清譽，低調堅守「未收到」立場。30年前曹董輸的一盤棋，賠掉了恐是30年後台灣人心的正直。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。