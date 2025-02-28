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百萬步走選區首遇民眾髒話飆 羅智強：尊重與祝福

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強今日表示，他昨日走選區時，首次遇到民眾對他出口「三字經」。他說，對不滿意他的民眾，抱持「有則改之，無則嘉勉」的態度，尊重並祝福。圖／取自羅智強臉書
國民黨立委羅智強今日表示，他昨日走選區時，首次遇到民眾對他出口「三字經」。他說，對不滿意他的民眾，抱持「有則改之，無則嘉勉」的態度，尊重並祝福。圖／取自羅智強臉書

國民黨立委羅智強今日表示，他昨日走選區時，首次遇到民眾對他出口「三字經」。他說，他心中無太多波瀾，民主政治，問政服務，本就無法讓所有人滿意，對不滿意他的民眾，抱持「有則改之，無則嘉勉」的態度，尊重並祝福。

羅智強說，100萬步走大安，已走過14個里，昨天，第一次遇到嗆聲。

羅智強敘述，一大清早，當他挨家挨戶投遞感謝信時，一棟公寓的門突然打開，一對夫妻走了出來。他微微鞠躬，向他們喊了一聲：「早安您好！」他們似乎一開始沒認出他，走了幾步後，男士才突然意識到他是誰，隨即回頭飆了一句三字經。他平靜地回應：「祝你有美好的一天。」

羅智強表示，被罵當然不會是愉快的事，但他的心中並沒有太多波瀾。

羅智強認為，民主政治，問政服務，本就無法讓所有人滿意。 走了這麼多天，走了14個里才遇到第一個嗆他的民眾，說實話，這比他預期的晚很多。

羅智強提到，更何況，這一路上，他遇到的更多是支持與肯定，有人加油打氣、有人熱情祝福，這些點點滴滴的鼓勵，才是他持續前進的動力。

羅智強表示，對於不滿意他的民眾，他始終抱持「有則改之，無則嘉勉」的態度，尊重並祝福。對於支持、愛護他的民眾，他則用加倍的努力、加倍的認真來回報他們的信任。

羅智強總結，「這，就是我走大安百萬步時，對自己的期許。心若平安，福氣自來！」

公寓 羅智強

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