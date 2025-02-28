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柯建銘暴走要派系自己約束 英系議員：自家不宜再開戰場

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。本報系資料照／記者曾原信攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。本報系資料照／記者曾原信攝影

民進黨選召委爆內鬨，立院黨團總召柯建銘槓上立委陳冠廷、批立委王世堅，還嗆英系來亂場、挑戰賴總統，請派系自己約束。英系北市議員說，最近已經夠亂了，自家不宜再開戰場，也有人認為沒必要什麼爭吵都歸咎於派系。

一名民進黨英系北市議員認為，英系立委或議員都非常理性，絕對不會說要去亂，其次是能選上立委的人在選票、為人處世都有一定歷練程度，不會像柯建銘總召認為的來亂、結黨結派、甚至用派系刻意針對主席。

該議員說，最近已經夠亂了，自家不宜再開戰場。柯建銘總召非常資深，不會有人故意想要挑戰，他倒認為不要誤解、揣摩他人所說，如果沒有好好溝通、相處，破裂的感情就很難救得回來，黨內應該一團和氣，應該捍衛和爭取共同政策。

另一名民進黨英系北市議員表示，中常會是難得可與主席賴清德對話的時候，王世堅代表英系，在中常會當然要發表相關意見和聲音，他確實也滿把握這個時間發表自己意見讓主席知道，中常會本身就是尊重各派系聲音。而且王世堅本來就是這種性格，講久了、個人色彩又鮮明，大家也就不意外了，也沒有必要什麼爭吵都歸咎於派系。

王世堅前天在民進黨中常會前爆料，黨內有立委有意在本會期爭取委員會召委，其他同志也都同意和協調好、私下也簽同意書，希望柯建銘能尊重，但該立委事後遭柯喝斥，召委換人當。據悉，王所指被喝斥拉下召委的是民進黨立委陳冠廷，柯屬意則是沈伯洋。

柯建銘昨說，陳冠廷有意見，應該來和他談，結果掛他電話也不回電，然後找王世堅咬他，是在烙兄弟嗎？王世堅天天演這種戲碼，可以停止了，英系派人來中常會，不是來亂場、天天在挑戰賴總統，請派系自己約束一下，「既然弄到老柯，老柯就講直白話給你聽」。

柯建銘 王世堅 議員

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