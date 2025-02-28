恢復7天假 民調過半贊成

國民黨將紀念日及節日實施條例草案列為本會期優先法案，盼盡還給勞工「七天假」，藍營智庫國家政策研究基金會昨發布民調，有五成六民眾支持恢復七天國定假日。行政院表示，政府對於公開理性討論都會予以尊重，也抱持正面態度。

國政基金會董事長、國民黨主席朱立倫表示，勞工朋友都說台灣是血汗台灣，在ＯＥＣＤ國家中，除了新加坡，台灣工時最長，因此「公共假期」應該有多少天，是一個重要的課題。

朱立倫說，若比較幾個東亞國家公共假期的日數，日本十六天，南韓十五天，香港十七天，大陸十三天，台灣十二天，台灣最低。朱認為，這跟「一例一休」的修法過程有關，所以勞工朋友才一直主張還假於民，國民黨不能忽視。

國政基金會內政法制組召集人高思博說，勞工放假日的變動與刪除，歷史很長，研究後發現，其中一個重要的問題是法定假日並沒有法制化，只是透過行政命令調整，難免引起爭議，他主張應法制化，並強調可遵循二個重要的標準「假期本身的意義」及「社會關聯性」，進行是否訂為國定假日的依據。

行政院發言人李慧芝指出，行政院長卓榮泰日前已說明，目前國定假日一年大概是一百一十五天至一百一十六天，符合過去立院附帶決議。