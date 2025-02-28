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藍：覆議必敗 政院想加溫大罷免

聯合報／ 記者屈彥辰王千豪林銘翰／台北報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報資料照片

行政院會昨針對中央政府總預算案提出覆議案，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，立法院將依法審理，覆議也將以失敗收場，政院用對抗的方式，不過是想要幫大罷免加溫。國民黨主席朱立倫則說，希望行政院長卓榮泰至立院報告，把總預算討論清楚。

卓榮泰昨表示，覆議為經過深思熟慮、研讀法案預算內容，探詢多位學者專家意見而定。王鴻薇說，今年總預算案創下歷史新高，近三兆元歲出的預算，還要提出覆議，難道不是行政院的惡意？

王鴻薇表示，行政院只是配合賴清德總統，搞院際對立、朝野對抗？根本無助於國家以及預算執行。用對抗的方式，並不是真正對預算好，不過是想要幫大罷免加溫，為了政黨利益。

民眾黨團副總召張啓楷表示，卓榮泰先前提出十二項窒礙難行之處，很多都是謊言陸續被在野黨揭穿，民眾黨團樂意讓他前來立法院報告，如果仍繼續散播謊言，「我們就透過詢答再次拆穿，讓民眾看清楚真相。」

朱立倫表示，今年總預算有史以來最高，若行政院認為有所不足，按照過去，應該提追加減預算，倘硬用覆議，希望卓榮泰到立院報告，讓立委一起討論，現在是總質詢期間，可把相關議題討論清楚。

政院昨也對財劃法提覆議，朱立倫說，財劃法是民進黨跟國民黨過去的長期主張，如果卓揆認為地方多分了這些財源，也要多負些責任，可做說明或要求，修法就是要中央不要再集錢跟集權，一部分合理回到地方。

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