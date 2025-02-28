快訊

直擊／《魔物獵人荒野》凌晨開賣！獵人玩家夜排搶買 他拿到典藏版嗨喊「玩到早上」

聽新聞
0:00 / 0:00

召委選舉綠內訌 柯建銘嗆英系

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨立院黨團總召柯建銘昨為了召委選舉開嗆，「英系派人來中常會不是來亂場，請派系自己約束」。記者杜建重／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘昨為了召委選舉開嗆，「英系派人來中常會不是來亂場，請派系自己約束」。記者杜建重／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘因立院召委選舉槓上英系立委，民進黨立委陳冠廷有意爭取國防委員會召委，但綠委王世堅指柯因屬意其他人而斥責陳。柯建銘昨天表示，他低聲下氣打電話給陳冠廷，結果被掛電話，何來怒斥？柯也嗆王世堅，「英系派人來中常會不是來亂場，請派系自己約束」。

王世堅前天在民進黨中常會前爆料，黨內有立委有意在本會期爭取委員會召委的工作，其他同志也都同意和協調好了，私下也簽了同意書，希望柯建銘能夠尊重，沒想到那位立委事後卻遭到柯建銘喝斥，召委換人當，這真的不必要。據悉，王世堅所指的就是陳冠廷，而柯建銘則屬意綠委沈伯洋

柯建銘昨表示，日前黨團三長開會要規畫開議事項，也要知道有沒有人要當召委，後來發現都沒人登記，他很心急開始打電話找人，第一個就打給陳冠廷，因為陳說過有意願。他打給陳冠廷，結果講了廿秒被掛電話，再打過去又被掛電話。

柯建銘說，陳冠廷爸爸（前立委陳明文）有交代，要他給陳冠廷指導，陳冠廷應該來和他協商，結果掛他電話，何其可悲啊，眼淚必須往肚子裡吞下去，「陳委員，年輕人有時候修養要好一點」。

柯建銘表示，陳冠廷有意見，應該來和他談，結果掛他電話也不回電，然後找王世堅咬他，是在「烙兄弟」嗎？王世堅天天演這種戲碼，可以停止了，英系派人來中常會不是來亂場、天天在挑戰賴總統，請派系自己約束一下，「既然弄到老柯，老柯就講直白話給你聽」。

對於柯建銘動怒重話，陳冠廷昨天回應，「尊重柯建銘總召」。

召委選舉 柯建銘 沈伯洋 王世堅 陳冠廷 陳明文

延伸閱讀

陳冠廷罷免案領銜人喊冤遭冒名 中選會：有委託書為憑

立委陳冠廷罷免大翻轉 領銜人徐姓退休教官喊冤被冒名

選召委爆內鬨 柯建銘暴走左批英系右打王世堅、陳冠廷

被柯建銘指政治生命到8月底 民眾黨回擊打賭「誰會撐較久」

相關新聞

賴清德推助理新規 綠民代強烈反彈

民進黨主席賴清德要求黨籍民代助理不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，引爆基層反彈。民進黨新北市議員林秉宥開第一槍，批評此...

召委選舉綠內訌 柯建銘嗆英系

民進黨立院黨團總召柯建銘因立院召委選舉槓上英系立委，民進黨立委陳冠廷有意爭取國防委員會召委，但綠委王世堅指柯因屬意其他人...

政院覆議總預算、財劃法

行政院會昨拍板對今年度中央政府總預算、財劃法提出覆議，行政院長卓榮泰指出，若覆議未果，加速預算解凍、經費流用，及尋求中央...

沈伯洋再挨告 藍促辭立委

台灣民主實驗室被爆曾收美國國際開發署間接贊助約一三○萬美元，現任理事、民進黨立委沈伯洋被控違反國安法。國民黨新北市議會黨...

恢復7天假 民調過半贊成

國民黨將紀念日及節日實施條例草案列為本會期優先法案，盼盡還給勞工「七天假」，藍營智庫國家政策研究基金會昨發布民調，有五成...

藍：覆議必敗 政院想加溫大罷免

行政院會昨針對中央政府總預算案提出覆議案，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，立法院將依法審理，覆議也將以失敗收場，政院用對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。