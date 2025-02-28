賴清德推助理新規 綠民代強烈反彈

民進黨主席賴清德要求黨籍民代助理不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，引爆基層反彈。民進黨新北市議員林秉宥開第一槍，批評此舉因噎廢食，狗屁想法還規畫要入黨章，「是不是有人嫌現在執政太輕鬆」；據悉，綠營民代多不認同用血緣一刀切的新規，近日擬聯名向黨中央表達異議。

隸屬新潮流的林秉宥表示，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親任公費助理，既不符合一般性原則也不符合比例原則，更是不當連結的狗屁想法還規畫要入黨章，是不是有人嫌現在執政太輕鬆，要往上調難度？

林秉宥事後針對「狗屁」不雅字眼道歉，但他仍強調，這項新規不應在未經全黨民主程序情況下納入黨章。林秉宥說，助理工作性質特殊，很難找到適合的人才，且美國、歐洲有家族、地方士紳文化和積累，才有辦法承擔義務及權利，他反對將政二代妖魔化。

綠營人士表示，連最講究紀律的新系都坐不住，可見內部不同意見激烈。林秉宥開第一槍後，該文在綠營群組內瘋傳，基層反彈力道不小。

也有民進黨立委說，內舉不避親，如果是合法申報且認真做事，那又何妨？禁止三親等，希望黨公職培養優秀人才，但如果優秀人才就是三親等呢？黨內就有不少民代是一步步接班家族長輩，從助理開始實習，現在同樣是優秀民代。

綠委林俊憲表示，賴清德所提出的利益迴避精神，應朝向法制化，將相關規範入法。

民進黨發言人韓瑩說，面對黨內同志不同意見，會持續溝通說明。

國民黨立委羅智強說，三親等不得任公費助理的立論基礎為何？若只是剛好發生民進黨立委林岱樺助理費案，當成鬥爭黨內的方式，出發點不是那麼正當。很多民意代表確實有用自的三親等或親戚做助理，但這些人真的有在做助理工作。

羅智強說，關鍵不是是否為親戚，而是有無實質做助理工作，若是人頭，就涉及違法。賴清德如果真的要把親戚畫分得這麼清楚，「請賴清德不要用親戚當國策顧問」。