「柯爸曾憂兒冤獄」陳佩琪：228多年後只是換批人 百姓悲鳴蒼天無眼

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，柯文哲妻子陳佩琪今天說，二二八事件是柯承發心中的痛，歷史是人類行為的借鏡，可以原諒但不能遺忘，「228從沒離開過這裡，只是多年後換了一批人，百姓悲鳴蒼天無眼。」

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，柯文哲近日聲請解除禁見與通信，台北地方法院今天開庭調查，柯文哲母親何瑞英下午在陳佩琪、民眾黨立委陳昭姿的攙扶下出庭陳述意見，法官最終裁定柯文哲對母親、妻子、弟弟、妹妹等4人解除禁見至3月10日。

陳佩琪晚間在臉書發文表示，二二八事件是柯承發心中的痛，過去跟子孫講述小時候的遭遇，有時候還會忍不住哽咽，「今年的2月28日，您已經沒陪伴我們了，臨走前沒有長子隨侍在側的遺撼，我們都懂得。」

陳佩琪說，柯文哲的雙手曾經救回多少陌生人，然而在父親生病時卻無法親自照顧，「活著時不讓他見你最後一面，死也不讓他送你最後一程」，為了一場根本沒有參與的決策會議，如今硬被栽贓圖利，因為這些莫須有的指控，現在被關押在陰冷的大牢中，發生在2025年的台灣。

陳佩琪也說，柯承發擔心兒子的冤獄，好幾次撐住不想離開，最後還是事與願違，今年無法再一起追思祖先，歷史是人類行為的借鏡，可以原諒但不能遺忘，「228從沒離開過這裡，只是多年後換了一批人，對著台灣人做著和70多年前同樣的事情罷了，百姓悲鳴！蒼天無眼。」

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