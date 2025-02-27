民進黨缺席嘉義大埔震災協商 白委嗆只管罷免不顧人民

針對嘉義大埔地震災後重建事宜，民眾黨立法院黨團今天召集協商，由於未有民進黨立委出席，朝野黨團無法取得共識。民眾黨立委林國成表示，民進黨只管發動大罷免，無視中南部地震受災戶，心中完全沒有人民。

民眾黨立法院黨團先前提案，針對0121嘉義大埔地震造成嚴重衝擊，中央政府各部門應該秉持「從寬、從速、從簡」原則，協助受災居民在多方面提供適當資源。立法院內政委員會今天舉行黨團協商，邀請內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修等人出席。

民眾黨團副總召張啓楷表示，震後重建工作漫長，民眾黨團明確提案，要求各部會從寬、從速、從簡協助災民，特別是租金補助、弱層補強、紅單拆除重建，有些房子主要結構梁柱受損不嚴重，但是牆體與樓梯都已損壞，居民根本不敢住，麻煩中央政府積極會同地方政府，輔導民眾補強受損建築的防震耐力。

國民黨立委王育敏則說，儘管政府整理出紅黃單建築，但是至今都沒有看見下一步，導致居民無法得知補助措施，內政部應該督促嘉義縣政府，而過去發生大地震都有專案計劃，內政部也應該說明經費與預算從何而來。

董建宏說明，依照行政院長卓榮泰的指示，內政部將比照花蓮0403地震，從優、從寬、從速處理嘉義大埔地震，各別地區則會有不同處理。

擔任會議主席的林國成裁示，民進黨團未派員出席，在場立委無法取得共識，後續依照相關規定辦理，同時也請行政部門加強與各黨團溝通說明。

不過，民進黨立法院黨團上午舉行記者會，民進黨團幹事長吳思瑤表示，救災應該要做實事，縱使無法搶到頭香，也拜託不要割稻尾、慢N拍。

針對吳思瑤的說法，林國成受訪時反嗆，民進黨只管發動大罷免，無視受災戶的酸甜苦辣，可以說心中完全沒有人民，協商也不來幫老百姓講話，救災不分藍綠，補助不分你我，建設不分顏色，尤其嘉義跟台南都是綠軍大本營，「只有你們可以關心老百姓，我們關心就是割稻尾。」

林國成批評，民進黨泯滅人性，心中沒有人民，如果有好的配套做法，理應出席協商一起討論，連這種基本的觀念都沒有，民進黨真的爛到透底。