民進黨團「喬不攏」？沈伯洋從中攔胡召委 藍委：爭議事件多

立法院各委員會將於3月5日遴選召委，未料卻傳出民進黨團疑似「喬不攏」，立委陳冠廷有意爭取外交及國防委員會召委，並以爭取到眾多委員支持，不料黨內立委沈伯洋卻從中攔胡，引發黨內不滿聲浪齊發。國民黨立委羅智強今天表示，沈伯洋過去爭議不斷，相較之下，陳冠廷無疑是更適任的人選。

沈伯洋過去以來任職的黑熊學院、協會、基金會都爆發許多募款、政府補助與標案等利益迴避的爭議和疑慮。先是募款爭議，國民黨立委王鴻薇表示，黑熊學院去年在公益勸募平台發起「113年台灣民防教育推廣計畫」，募得超過1500萬元，募款成效達102.47%，但平台上其他弱勢團體的募款成效都不到1%。公益勸募平台主要協助弱勢團體、促進社會公益，黑熊學院的募款項目充滿政治性活動，不僅違反募款條例，更排擠其他弱勢團體的資源。

沈伯洋成立的「台灣民主實驗室」日前也遭爆料，透過國際金融巨鱷索羅斯基金會獲得美國國際開發署（USAID）補助，且同獲USAID補助的「台灣人權促進會」及「環境法律人協會」也與沈伯洋有關，質疑是政治操作藏鏡人。

王鴻薇表示，真的很佩服沈伯洋可以左右逢源、中外拿錢，在台灣可以拿補助、拿標案，在美國也可以拿補助。已經有人質疑沈伯洋，身為立委，擔任這些團體的重要職務，有沒有利益迴避？有沒有違反「國安法」相關規定？

沈伯洋還被爆料，在美國有2筆房產，且就任立委後並未依法申報；但沈伯洋表示，他2017年放棄美國教職回台，就把房子賣掉了，並無申報問題。藍委林沛祥繼續質疑，調查單位應調查沈伯洋，因為台灣社會最討厭的就是雙標，民進黨用高標準檢驗李彥秀房產爭議，這是否是針對不是執政方的人趕盡殺絕，他要求民進黨徹查到底。如今沈伯洋捲入黨內召委之爭，爭議再添一筆。