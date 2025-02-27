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監院彈劾能源署長等人 賴士葆籲檢調動起來查光電弊案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

監察院昨日通過經濟部能源署長游振偉、前組長林文信及台南市經發局前局長陳凱凌彈劾案。有關人等均疑涉及台南光電弊案。國民黨立委賴士葆說，表示監院仍能運作，監院扣了板機，希望檢調接招動起來。

監察院除彈劾游振偉、林文信等，另移送懲戒法院審理。經濟部表示，游振偉需專心面對懲戒法院的審理，因此調離主管職；至於是否為游振偉主動要求調離主管職，經濟部表示，沒有主不主動的問題，游需要時間準備懲戒法院的相關資料。

針對游振偉等被監察院彈劾，賴士葆說，樂見監察院「活過來」，監院這動作是否跟總預算有關，有待觀察。監院說因預算被砍而導致不能運作，可見還是可以運作，跟總預算關聯度不高。據他了解，監委要出去查案仍然出去查案，從彈劾游振偉等就能知道有在運作。監察院不能運作完全是悖離事實。

賴士葆強調，希望既然監察院出手彈劾了，光電弊案為人所詬病，檢調對此事不能擺著，畢竟賴清德總統也希望讓檢調發揮，查光電弊案查個水落石出，給人民交代。這次等於監察院扣了一次板機，希望檢調接招動起來。

經濟部能源署署長游振偉因光電弊案遭監院彈劾並移送懲戒法院，經濟部迅速將他調離主管職。圖／聯合報系資料照片
經濟部能源署署長游振偉因光電弊案遭監院彈劾並移送懲戒法院，經濟部迅速將他調離主管職。圖／聯合報系資料照片

彈劾案 監察院 賴士葆 陳凱凌

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