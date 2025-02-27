柯文哲解除禁見遇228連假 北所：最快3月2日辦理接見

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積及政治獻金案，去年底遭檢方起訴涉嫌貪汙、侵占，二度獲交保再重新羈押禁見。由於柯父柯承發過世，台北地方法院今裁定，解除柯文哲自2月27日至3月10日對於4名至親的禁見，以便討論、處理父親後事，台北看守所表示，明天2月28日因國定假日，北所不辦理接見，最快要3月2日周日才能辦理接見。

北院稍早裁定，解除身為長子的柯文哲，對於母親何瑞英、妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭、胞弟柯宇謙等4名家人的禁見。

依北所接見相關規定，接見登記時間為除國定例假日的周一至周五上班日、補上班日及每月第一個星期日，時間為上午8至11時，下午1至4時。刑事案件被告按羈押法規定，於上述有辦理接見日，每日得接見1次。