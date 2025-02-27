快訊

綠營「喬不攏」？沈伯洋從中攔胡召委 藍委爆他背景：爭議事件多

常見！雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

開庭前突喊不舒服！林岱樺涉貪要角 通法寺住持釋煌智羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲解除禁見遇228連假 北所：最快3月2日辦理接見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
民眾黨前主席柯文哲因案遭起訴並羈押禁見，柯認為自己已無「禁見」必要，又逢父喪，聲請解除禁見處分，法院今天開調查庭，下午庭訊後柯母何瑞英（右）在柯妻陳佩琪（左），在法院外接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲因案遭起訴並羈押禁見，柯認為自己已無「禁見」必要，又逢父喪，聲請解除禁見處分，法院今天開調查庭，下午庭訊後柯母何瑞英（右）在柯妻陳佩琪（左），在法院外接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積及政治獻金案，去年底遭檢方起訴涉嫌貪汙、侵占，二度獲交保再重新羈押禁見。由於柯父柯承發過世，台北地方法院今裁定，解除柯文哲自2月27日至3月10日對於4名至親的禁見，以便討論、處理父親後事，台北看守所表示，明天2月28日因國定假日，北所不辦理接見，最快要3月2日周日才能辦理接見。

北院稍早裁定，解除身為長子的柯文哲，對於母親何瑞英、妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭、胞弟柯宇謙等4名家人的禁見。

依北所接見相關規定，接見登記時間為除國定例假日的周一至周五上班日、補上班日及每月第一個星期日，時間為上午8至11時，下午1至4時。刑事案件被告按羈押法規定，於上述有辦理接見日，每日得接見1次。

政治獻金 柯文哲 陳佩琪

延伸閱讀

柯文哲聲請解除禁見 開庭結束支持者頻喊「柯媽加油」

柯文哲解禁至3月10日 陳佩琪怨：難道一個人的生命到告別式就結束了嗎

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

柯文哲可討論治喪！今至3月10日法院解除禁見

相關新聞

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案起訴後羈押禁見，柯遞狀聲請解除「禁見」替父親柯承發辦後事。台北地院今開庭調查；柯妻陳佩琪主...

柯文哲可討論治喪！今至3月10日法院解除禁見

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積、政治獻金被控貪汙、侵占等案，去年底被檢方起訴後，二度獲交保卻重行羈押禁見，柯認為自己已無...

柯文哲解禁至3月10日 陳佩琪怨：難道一個人的生命到告別式就結束了嗎

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積、政治獻金被控貪汙、侵占等案，去年底被檢方起訴後，二度獲交保卻重行羈押禁見，柯認為自己已無...

柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積、政治獻金被控貪汙、侵占等案，去年底被檢方起訴後，二度獲交保卻重行羈押禁見，柯認為自己已無...

柯文哲聲請解除禁見將開庭 柯媽現身情緒激動邊哭邊進法院

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積、政治獻金被控貪汙、侵占等案，去年底被檢方起訴後，二度獲交保卻重行羈押禁見，柯認為自己已無...

民進黨缺席嘉義大埔震災協商 白委嗆只管罷免不顧人民

針對嘉義大埔地震災後重建事宜，民眾黨立法院黨團今天召集協商，由於未有民進黨立委出席，朝野黨團無法取得共識。民眾黨立委林國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。