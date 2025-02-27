權利回復基金會賠58億 內政部籲二二八受害者及家屬申請

內政部今部務會報安排「推動轉型正義業務及二二八基金會督導工作報告」，內政部表示，明日為二二八事件78周年，自2023年1月政府設立威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會，截至2月已受理5912件賠償或名譽回復申請，核准4955件，賠償金額總計約58億元。

內政部長劉世芳表示，明為二二八事件78周年，勉勵威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會及二二八事件紀念基金會持續以主動積極的方式和語言，向民眾介紹二二八事件及權利回復業務的重要性，促請受害者及其家屬盡速向權利回復基金會申請權利回復及賠償事宜，以完成轉型正義重要工程。

內政部表示，自2023年1月政府設立威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會，截至今年2月已受理5912件賠償或名譽回復申請，核准4955件，賠償金額總計約58億元；其中包含生命或人身自由案核准2036件、財產所有權被剝奪返還案核准22件，名譽回復證書申請案通過2897件。

內政部指出，為更完備保障回復被害者及家屬權利，今年1月3日已修正公布「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，明定賠償金與所有權回復的權利均不得扣押、讓與、抵銷或供擔保，不會影響領款人的社福身分，將持續促請權利回復基金會積極辦理賠償金申領及發放作業，以保障受領人權益。

內政部指出，二二八事件紀念基金會將於明在二二八國家紀念館戶外庭園舉行「二二八事件78周年中樞紀念儀式」，總統賴清德、行政院長卓榮泰、相關部會首長及家屬代表均會出席追思。