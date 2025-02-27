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國民黨推還勞工7天假修法 綠盼以作業要點彈性執行

中央社／ 台北27日電
民進黨黨團幹事長吳思瑤（圖）。圖／中央社
民進黨黨團幹事長吳思瑤（圖）。圖／中央社

國民黨立法院黨團在立法院新會期將推動恢復7天國定假日，國民黨智庫國家政策基金會今天公布民調，56.7%民眾支持恢復7天國定假日。民進黨立法院黨團今天表示，增加對勞工照顧及放假日可正向討論，行政部門期待不以立法下手，以現行作業要點彈性執行。

民進黨團幹事長吳思瑤今天在立法院舉行時事回應記者會時表示，7天假這件事，目前立法院朝野立委共有19個版本，針對假期的天數、假期放在哪幾天及紀念哪些事項、照顧哪些族群，歧異很大。

吳思瑤說，行政部門現在期待不以立法下手，而是以現行行政作業要點彈性執行，目前的默契跟共識是，增加對勞工朋友照顧，增加放假日，可以正向討論，以建立制度、全國一致的原則來推行。

吳思瑤指出，期待在野黨立委不要為快而快，不要強制用立法方式，限縮多元討論空間，希望國民黨立委的提案是真心誠意為勞工權益來爭取，而不只是成為自己挽回民意及民心的踏板而急就章。

吳思瑤表示，好的公共政策必須多元對話，有充分時間匯聚社會共識，而不是單一政黨或個人，抱著政治意圖，這樣的起心動念就不是那麼純粹了。

吳思瑤 國定假日 民進黨

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