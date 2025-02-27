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「呵呵小腦袋」引爆民怨 林靜儀挨轟下台16字回應

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部次長林靜儀。本報資料照片
衛福部次長林靜儀。本報資料照片

全台急診面臨護理師不足，壅塞。衛福部次長林靜儀「小腦袋說」引發撻伐。國民黨立院黨團指出，行政院長卓榮泰應道歉，林靜儀下台。對此，林靜儀僅表示：「持續處理業務、解決問題，其他不做回應」。

林靜儀日前在社群軟體討論醫院急診壅塞時，被指發言不當。國民黨立委陳菁徽指出，林靜儀在社群發言：「呵呵，你這個小腦袋」成為多位網紅複製貼上的用語，回應嗆他們的酸民。

陳菁徽質疑，衛福部長邱泰源「微服出巡」，巡視後覺得都很好，有綠色通道。她質疑，何時該巡視？不是農曆年看到媒體報導時應該要去，在賴清德總統烤肉時應要去，看到急診醫學會上周六發出求救訊號應該要去，在衛福部次長唱歌時應要去，怎麼會是昨天？綠色通道看起來像是「綠官通道」，訪福來巡視後，急診沒有壅塞，護理人員充足，很遺憾民進黨官員覺得人民都是小腦袋。

立委賴士葆說，要解決急診壅塞的問題，最快方式就是政府公開宣布這次超徵稅收除了還稅於民外，要幫每個護理人員加薪1萬元。他呼籲，卓榮泰要為這事情道歉，去急診室看看，那樣子像難民營，而林靜儀要下台。

林靜儀僅回應，「持續處理業務、解決問題，其他不做回應」。

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