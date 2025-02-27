多數死於三高慢性疾病 賴總統：目標2030死亡率降三分之一

賴總統27日召開第三次「健康台灣推動委員會」。賴總統表示，在國人的十大死因中，有7項與慢性病有關，在這7項中，有5項是三高慢性疾病相關，從今年開始，衛福部已經升級成人預防保健服務，將年齡下調至30歲，並設下目標，要在2030年，達成降低三高相關慢性病標準化死亡率三分之一。

賴總統首先是提到，在上次會議，我們向各位報告「強化癌症防治策略」，如今在行政院的督導下，從今年開始，全面擴大公費重要癌症篩檢範疇，包括擴大篩檢的年齡層及項目；在治療端，也聚焦基因檢測及精準醫療，並且成立「癌症新藥基金」，提供多元癌症新藥給付，希望在2030年，達到降低癌症標準化死亡率三分之一的目標。

賴總統說，今日會議，將由衛福部報告，「第二次委員會議列管事項辦理情形」，以及「健康台灣-慢性病防治：健康生活模式養成、肥胖防治及三高防治888計畫」。在國人的十大死因中，有7項與慢性病有關，在這7項中，有5項是三高慢性疾病相關，而每年健保「三高」相關疾病的醫療支出，也高達1,700億元，成為龐大的醫療負擔。

世界衛生組織指出，導致非傳染性疾病的四大主要風險因子，包括吸菸、身體活動量不足、不健康飲食，以及有害使用酒精；根據「國民營養健康調查」的結果，也顯示，國人的身體活動量，以低度及中度活動量為主，而且飲食攝取明顯不均，包含攝取過量的糖、鹽，以及蔬果乳品攝取量不足等情形。

因此，賴總統強調，照顧國人健康的最佳策略，就是要加強國人身體活動，提升健康飲食識能，改善國內飲食環境，從前端來預防慢性疾病的發生。衛福部將完整說明慢性病防治的各項策略，從前端的建立健康生活型態，到中段的肥胖防治行動，全力預防國人有高血糖、高血脂、高血壓，「三高」症狀。

賴總統提到，從今年開始，衛福部已經升級成人預防保健服務，將年齡下調至30歲，如果已經罹患「三高」，將會透過「三高防治888」的規劃，找出目標群眾，再進行介入，力求改善症狀，避免發展成為慢性病。這樣的行動策略，需要從職場、社區、校園、國軍等各場域，同步推動，藉由公私部門協力合作，才能降低慢性病，以及慢性病所造成的失能風險。也設下目標，要在2030年，達成降低三高相關慢性病標準化死亡率三分之一。

賴總統希望，透過各位顧問及委員的專業，提供多面向的討論與建言，讓政府能夠提出符合國民需求的健康政策。

此外，對於大家關心的醫院壅塞議題，賴總統說，政府也會積極處理。衛福部除了在農曆年前，進行增購流感疫苗等預防措施，面對春節到近期的急診壅塞情形，在卓榮泰院長的指示下，衛福部已經制定短期的因應策略，以及中長期的改革方向。會透過各縣市衛生局，加強督導、調度急診病床，同時持續強化各醫學中心的院內病床調度，以及發揮緊急醫療網功能，加強區域醫院間的聯防機制，減輕急診壓力。也將加強民眾獲取分級就醫資訊、落實醫療分級制度，讓資源更能夠妥善運用。

針對中長期人力問題，賴總統表示，會持續獎勵醫院增聘護理人力，減輕負擔；我們也會研議調整健保給付，鼓勵更多醫院投入急重症照護；而因應高齡化挑戰，到宅醫療、在宅急症照護，以及長照3.0與急性後期等照護，也要一起推動，來降低醫療機構的壓力。希望，透過多管齊下，解決台灣醫療所面對的問題，提供民眾更好的照顧，早日達到「健康台灣」的願景，讓我們一起繼續努力，謝謝大家！