駐斯洛伐克代表演講 強調台灣為中東歐可信賴夥伴

駐斯洛伐克代表李南陽26日應邀前往斯洛伐克卡梅尼亞斯大學「台灣講座研究中心」，以「台灣為中東歐可信賴的夥伴」為題發表演講。李南陽強調，台灣是中東歐國家值得信賴的夥伴，期待深化與斯洛伐克各領域合作。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，李南陽26日在斯洛伐克最高學府卡梅尼亞斯大學（Comenius University）的台灣講座研究中心（Taiwan Studies Center），向與會師生深入介紹台灣與歐盟關係、台灣與斯洛伐克合作現況、兩岸關係現狀，以及美國新任總統上任後對國際局勢的影響。

談及台灣的國際參與，李南陽指出，中國曲解聯合國第2758號決議文內涵，事實上該決議並未排除台灣國際參與。台灣作為國際社會的一分子，有權利參與國際社會，並做出具體貢獻。

此外，李南陽鼓勵斯洛伐克青年學子，申請台灣政府提供的各類獎學金計畫與青年度假打工等計畫，親身體驗台灣的高等教育環境與多元文化。

卡梅尼亞斯大學師生就台斯經貿、科技與文化合作等議題踴躍提問，展現對台灣的關注與興趣。李南陽也分享台灣的發展經驗，加深雙方的理解與連結。

在台斯雙方積極推動下，台灣講座研究中心在斯洛伐克最具聲望的高等學府─卡梅尼亞斯大學成立，外交部政務次長吳志中去年11月親自出席揭牌典禮。