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柯文哲解禁至3月10日 陳佩琪怨：難道一個人的生命到告別式就結束了嗎

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲因案，遭起訴並羈押禁見，柯認為自己已無「禁見」必要，又逢父喪，聲請解除禁見處分，法院今天開調查庭，下午柯母何瑞英（中）在柯妻陳佩琪（右）、立委陳昭姿（左）的攙扶下出庭陳述。記者許正宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲因案，遭起訴並羈押禁見，柯認為自己已無「禁見」必要，又逢父喪，聲請解除禁見處分，法院今天開調查庭，下午柯母何瑞英（中）在柯妻陳佩琪（右）、立委陳昭姿（左）的攙扶下出庭陳述。記者許正宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積、政治獻金被控貪汙、侵占等案，去年底被檢方起訴後，二度獲交保卻重行羈押禁見，柯認為自己已無「禁見」必要又逢父喪，聲請解除禁見處分，法院今開調查庭，柯妻陳佩琪、柯母何瑞英出庭陳述；台北地方法院今裁定解除柯文哲自2月27日至3月10日對何瑞英、陳佩琪、妹妹柯美蘭及弟弟等4人的禁見，可抗告。

陳佩琪庭後受訪指出，感謝法官的審酌與諒解，並裁定讓她的先生柯文哲從今天到3月10日解除禁見和通信，她也要對檢察官堅持解除禁見只能到3月10號，對這樣的堅持極度不諒解，她在法庭上已經多次聲明過了，她公公94歲失智，「難道一個人的生命到告別式完就全部結束了嗎？」這是不合理的判斷與要求。

陳佩琪說，她最終要謝謝法官，因為法官說如果檢察官不斷抗告，恐怕她們連告別式流程可能會有問題，所以判定解除禁見到3月10日。她還是要強調，「公公的生命在我和我先生的心目中是無限的延伸下去」，最後她的先生柯文哲在法庭也說了一句話，「我們問心無愧，我們不用求人，就尊重法官的審酌和裁定」。

告別式 柯文哲 檢察官 貪汙 陳佩琪

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