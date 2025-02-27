提案國家安全戰略法遭批違憲？ 陳永康：無涉架空統帥權

國民黨立委陳永康研擬推出「國家安全戰略法」草案，遭綠營抨擊架空總統的國安權力，有違憲之虞。陳永康今天強調，國家安全戰略法可以幫總統府成立的三大委員會建立國安戰略架構，完全沒有架空統帥權的問題。

國民黨立委陳永康研擬提出「國家安全戰略法」草案，內容要求行政院、各部會及地方政府規劃「國家安全戰略」及應辦事項，行政院長須向立法院提出相關報告等，同時質疑總統府三大委員會不走現行體制，是走制度漏洞、只能密室空談。但遭國安高層、綠營立委及民團質疑可能違憲、架空總統的國安權力。

陳永康今天與媒體茶敘時指出，賴總統成立三個特種委員會，但並不是國家安全戰略的架構，因此要幫忙整合。媒體詢問法案「是不是沒有架空統帥權的問題」？他強調「完全沒有」。

陳永康舉例，賴總統成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」等三個委員會，把行政院底下各部會找來派工，但並沒有編列相關工作的預算，如果有一個國家安全戰略的框架，橫向與縱向的協調才有交集。他指出，若沒有框架則每個單位的錢、金錢、人力兜不在一起，將很難溝通。往往每次開會都說沒問題，但各自回去後都是問題。

陳永康坦言，這會期的重點是民生議題，對於各方的意見他都尊重，不過各方所講的沒有互動性「我講的他聽不懂」，他指出，法案可以開放討論，也可以先等美國總統川普向國會提出新的國家安全戰略，不必現在就一昧反對。

陳永康日前訪問美國華府各智庫，對於外傳在野黨大砍預算導致美國學界的擔憂，陳永康強調，已經向美方說明國民黨刪減的是行政作業經費，和建軍、採購與後勤沒有關係，而被凍結的項目只要國防部60天或90天內對立法院提出書面報告或是口頭報告就能解凍，美方已經瞭解情況。

陳永康表示，「2025TTX區域安全兵推」將在3月3日至5日舉行，屆時約有200名國內外專家學者與會，10餘國駐台機構派員擔任觀察員。想定時間點為2029年川普這一任期將結束之際，放眼這四年的國際情勢變化，將針對區域安全及台海危機、地緣政治及灰色地帶、強化國家安全的關鍵性基礎建設韌性、產業韌性、國安政經整合性推演、能源穩定等議題進行推演。