監察院預算遭砍 3月1日起公職財產申報須自行蒐集資料

監察院今天說，因總預算遭大刪，今年應刊登公報並上網公告公職人員財產申報資料，皆採現場查閱；另外，自3月1日起，停止提供公職人員授權介接財產資料服務，申報人須自行蒐集財產資料辦理申報。

監察院發布新聞稿表示，因114年度總預算業務費遭立法院刪減96%，導致公職人員財產申報資料編印廉政專刊業務，也沒有預算辦理。

監察院說，公職人員財產申報法第6條及同法施行細則第16條規定，監察院收受申報2個月內，應將申報資料審核彙整列冊，供人查閱。

監察院指出，依法規定，完成審核後3個月內，應將總統、副總統、行政、立法、司法、考試、監察各院院長、副院長、政務人員、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員等人申報資料，定期刊登政府公報並上網公告至其喪失原申報身分後1年。

監察院表示，今年依規定應刊登公報並上網公告的公職人員，其定期財產、卸（離）職、就（到）職、新增信託財產申報、信託指示通知等民國113年、114年相關財產申報資料，都採現場查閱。

監察院說，有查閱需求者，請依公職人員財產申報資料審核及查閱辦法規定，向監察院預約並填寫書面申請表，依通知時間攜帶身分證到現場查閱。

此外，以往公職人員申報財產時，可以授權介接財產資料，也就是像報稅時可以直接導入相關資料。但監察院表示，因公職人員財產申報查核平台系統維運經費預算遭刪，除申報基準日為2月1日的授權介接財產資料，仍提供就職、到職的公職人員下載外，自3月1日起停止提供授權介接財產資料服務。

監察院說，114年應向監察院及法務部辦理就職、到職及定期財產申報的公職人員，需由申報人自行蒐集財產資料辦理申報。