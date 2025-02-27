賴清德突下令禁用三等親助理 綠民代嘆未受尊重：剝奪工作權

總統賴清德身兼民進黨主席，要求黨籍民代助理團隊不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，引發基層反彈。綠營北市民代嘆，不懂為何黨中央事前沒有溝通機制；藍議員開酸本末倒置，重點是民進黨貪腐、貪小便宜；白議員則建議，應檢討制度是否還符合現況。

一名民進黨民代認為，重點在於家人、助理等有無工作事實，如果民代聘用的家人真有實質工作，確實不違法，建議黨中央應該考量公平性，不然就是剝奪他人的工作權。

該民代說，黨的高度走法制化，黨公職一定會照做並支持，也展現相較於藍白政黨，有更高的道德標準，但黨中央討論制定該規範時，事前並未與地方公職討論過，大家都是看到中常會後的媒體報導才知道，不懂為何黨中央事前沒有溝通機制，現在有人反對才說要溝通？恐怕會讓各地方公職感到未受尊重。

國民黨議員楊植斗直言，綠營頻頻傳出詐領助理費，賴清德應該要好好教育自己底下的公職，不要用人頭騙取國家預算，而不是本末倒置，要求三等親之內不得任用助理。真的想要盜領的人，路上找一個街友，就可以辦帳戶取錢，重點不在於親疏遠近，而是民進黨的貪腐、貪小便宜。

民眾黨議員張志豪則說，如果真的想要違法犯紀，即使不找三等親內，找其他朋友也可以；如果按照法規走且盡到助理義務，沒有不可以。他認為，立法院、地方議會陸續發生類似事情，政府應該從制度面思考，當初條文設計、條件是否還符合現況，能否修得更好，減少民代犯錯的機會。