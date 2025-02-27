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逾半民眾挺恢復7天國定假 政院：尊重也抱持正面態度

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

國民黨立法院黨團力推國定假日法制化，國民黨今天釋出民調，過半56.7%民眾支持恢復7天國定假。行政院發言人李慧芝27日指出，尊重相關討論，也抱持正面態度，但針對增加多少天、增加哪一天，都需要對國家有意義，也要符合全國公平且一致的原則，以影響社會成本最低的方式來增加。

立法院新會期開議，國民黨呼籲行政院應盡速恢復勞工七天假，並將優先推動《紀念日及節日實施條例》修法，恢復勞動節、教師節、光復節及行憲紀念日等回歸國定假日。

對此，李慧芝上午於行政院會後記者會回覆指出，行政院長卓榮泰先前於立法院答詢時提及，現在的國定假日一年大概是115天至116天，符合立法院附帶決議文字。

李慧芝說明，卓揆有聽見社會上不同訴求，對於增加多少天、增加哪一天、增加什麼節日，都需要對國家有意義，也希望符合全國通盤、公平且一致的原則，以影響社會成本最低的方式來增加，「在民主社會當中，政府對於這些公開理性討論都會予以尊重，也抱持正面態度」。

國定假日 國民黨 行政院

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