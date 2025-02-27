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柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

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柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲因案遭起訴並羈押禁見，柯認為自己已無「禁見」必要，又逢父喪，聲請解除禁見處分，法院今天開調查庭，民眾黨主席黃國昌（右）等人出席旁聽。記者許正宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲因案遭起訴並羈押禁見，柯認為自己已無「禁見」必要，又逢父喪，聲請解除禁見處分，法院今天開調查庭，民眾黨主席黃國昌（右）等人出席旁聽。記者許正宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積、政治獻金被控貪汙、侵占等案，去年底被檢方起訴後，二度獲交保卻重行羈押禁見，柯認為自己已無「禁見」必要又逢父喪，聲請解除禁見處分，法院今下午2時30分開調查庭，柯妻陳佩琪、柯母何瑞英出庭陳述。民眾黨主席黃國昌今到場關心，他受訪表示，柯文哲羈押禁見裁定不具正當性，認為柯文哲會逃亡，「真的是腦子有洞」。

黃國昌指出，大家不難理解柯文哲及家人所面臨巨大的傷痛、悲傷，希望法官能審慎審酌柯文哲和家人之間的親情、相互扶持的必要性。他說，當初台北地檢署檢察官非常蠻橫地表示會不斷地抗告，直到達到羈押柯文哲為止，而不管是高等法院法官的法律見解，或現實上的必要性，柯文哲被羈押的裁定都不具正當性。

黃國昌說，柯文哲是非常尊重法律程序的人，即使認為裁定不合理，我們也是尊重司法程序，尋求該有的救濟，如今柯文哲遭遇這麼大的傷痛，單純以法律角度來看，根本就沒有禁見的必要，還是期待地方法院的法官能夠秉持良知良能及正確法律適用做出公正的裁決。

被問及是否支持柯文哲解除羈押？黃國昌指出，羈押禁見的裁定本就欠缺正當性，大家都可以看得出來，地方法院法官作出羈押裁定的時候，面臨什麼樣子的壓力，法官到底有多無奈，「柯文哲會逃亡，那真的是腦袋有洞」。

他說，檢察官稱柯文哲有可能會串證，但柯文哲被檢方羈押多久了，同樣的證詞、同一個證人反反覆覆問那麼多次，在起訴書中的證據卻如此薄弱，「到底有什麼好串的？」

柯文哲 檢察官 黃國昌

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