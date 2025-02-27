柯文哲聲請解除禁見將開庭 柯媽現身情緒激動邊哭邊進法院

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積、政治獻金被控貪汙、侵占等案，去年底被檢方起訴後，二度獲交保卻重行羈押禁見，柯認為自己已無「禁見」必要又逢父喪，聲請解除禁見處分，法院今下午2時30分開調查庭，柯妻陳佩琪、柯母何瑞英將出庭陳述。

何瑞英在陳佩琪、立委陳昭姿的攙扶下，約下午2點20分抵達法院，她一下車用手帕掩住口鼻，難掩悲傷情緒，邊哭邊走進法院，面對媒體提問，何瑞英、陳佩琪均未回答，不發一語。

據了解，合議庭原本有意不公開審理此一聲請案，不過，由於柯文哲案可能引起不必要的政治紛擾，決定「開門」進行訴訟。

據了解，柯認為，他既已被起訴，即無串證可能性，加上父親柯承發本月17日往生，家族有必要討論治喪事宜，昨委請律師遞狀聲請解除禁止「接見」、禁止「通信」處分，合議庭在未作成決定前法外施仁，准予「柯家人」參與訴訟。

台北地院上午證實，有關今天下午到庭「被告家屬」事宜，因柯文哲聲請解除禁見通信是因為要「治喪討論」需確認家屬的範圍，關於此部分，合議庭擔心柯文哲的辯護人無法當庭確認，所以法官是以「請辯護人通知家屬代表」出庭，不過，法官未指名何人。

據了解，柯文哲的辯護人在知悉法官確定准予柯文哲家屬代表可參與調查庭之後，已通知陳佩琪、何瑞英2人屆時可以出庭陳述有關意見。 民眾黨前主席柯文哲因案，遭起訴並羈押禁見，柯認為自己已無「禁見」必要，又逢父喪，聲請解除禁見處分，法院今天開調查庭，下午柯母何瑞英（中）在柯妻陳佩琪（右）、立委陳昭姿（左）的攙扶下出庭陳述。記者許正宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲（左）因京華城容積、政治獻金被控貪汙、侵占等案，去年底被檢方起訴後，二度獲交保卻重行羈押禁見，柯認為自己已無「禁見」必要又逢父喪，聲請解除禁見處分。記者許正宏／攝影